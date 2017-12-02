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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ньюкасл
Челси - Ньюкасл: обзор матча 02 декабря 2017
Челси
02.12.2017, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Ньюкасл
21'
Э. Азар
33'
А. Мората
74'
Э. Азар (П)
12'
Д. Гэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ньюкасл
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Э. Азар
74'
45'
+1
Желтая карточка
К. Кларк
ГОЛ! 2:1!
А. Мората
Пас отдал
В. Мозес
33'
ГОЛ! 1:1!
Э. Азар
21'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гэйл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
4-1-4-1
1
Куртуа
3
Алонсо
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
91
Канте
4
Дринкуотер
10
Азар
4
Фабрегас
11
Мозес
21
Мората
3-2-2-3
1
Дарлоу
99
Мбемба
26
Кларк
24
Лежен
22
Манкильо
30
Ритчи
17
Диаме
6
Мерино
34
Гэйл
22
Перес
23
Мерфи
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
10
Виллиан
ЛВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
17
Роландо Ааронс
ЛВ
33
Роб Эллиот
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
33
Роб Эллиот
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Челси - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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