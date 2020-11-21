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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Челси
Ньюкасл - Челси: обзор матча 21 ноября 2020
Ньюкасл
21.11.2020, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Челси
10'
Ф. Фернандес (АГ)
65'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Челси
87'
Замена
О. Жиру
️️️️
Х. Зиеш
82'
Замена
Эмерсон
️️️️
Б. Чилвел
76'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Т. Вернер
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
А. Сен-Максимен
74'
65'
ГОЛ! 0:2!
Т. Абрахам
Пас отдал
Т. Вернер
Замена
М. Альмирон
️️️️
Х. Манкильо
65'
Замена
Ф. Шер
️️️️
Д. Ласселлс
46'
Желтая карточка
Д. Мерфи
45'
Желтая карточка
А. Хэйден
39'
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-3-2-1
1
Дарлоу
6
Фернандес
24
Ласселлс
26
Кларк
22
Манкильо
8
Лонгстафф
18
Льюис
14
Хэйден
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
4-1-2-1-2
16
Менди
24
Джеймс
4
Зума
22
Рюдигер
33
Чилвел
91
Канте
22
Зиеш
8
Ковачич
7
Маунт
11
Вернер
18
Абрахам
22
Манкильо
10
Альмирон
10
Альмирон
22
Манкильо
24
Ласселлс
5
Шер
5
Шер
24
Ласселлс
10
Сен-Максимен
9
Кэрролл
9
Кэрролл
10
Сен-Максимен
11
Вернер
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
11
Вернер
33
Чилвел
33
Эмерсон
33
Эмерсон
33
Чилвел
22
Зиеш
9
Жиру
9
Жиру
22
Зиеш
Остались в запасе
Ньюкасл
Челси
29
Марк Гиллеспи
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Ньюкасл - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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