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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Челси
Ньюкасл - Челси: обзор матча 18 января 2020
Ньюкасл
18.01.2020, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Челси
90+4'
А. Хэйден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Челси
ГОЛ! 1:0!
А. Хэйден
Пас отдал
А. Сен-Максимен
90'
+4
84'
Желтая карточка
Эмерсон
80'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Т. Абрахам
75'
Замена
Эмерсон
️️️️
Р. Джеймс
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Э. Крафт
71'
68'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Маунт
Желтая карточка
А. Хэйден
55'
Замена
М. Ритчи
️️️️
Й. Виллемс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Челси
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-2-2-2-1
39
Дубравка
6
Фернандес
24
Ласселлс
26
Кларк
15
Виллемс
17
Крафт
26
Шелви
14
Хэйден
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
3-1-2-3-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
22
Рюдигер
91
Канте
21
Жоржиньо
33
Джеймс
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
10
Виллиан
18
Абрахам
15
Виллемс
30
Ритчи
30
Ритчи
15
Виллемс
17
Крафт
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
17
Крафт
33
Джеймс
33
Эмерсон
33
Эмерсон
33
Джеймс
7
Маунт
6
Баркли
6
Баркли
7
Маунт
18
Абрахам
44
Батшуайи
44
Батшуайи
18
Абрахам
Остались в запасе
Ньюкасл
Челси
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Стив Брюс
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Ньюкасл - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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