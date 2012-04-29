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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Севилья
Реал - Севилья: обзор матча 29 апреля 2012
Реал
29.04.2012, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 36 тур
3 : 0
Завершен
Севилья
19'
К. Роналду
48'
К. Бензема
52'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Севилья
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
Х. Алонсо
Замена
Х. Кампанья
️️️️
Дэйвид
Замена
Л. Альберто
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
А. Негредо
Замена
Х. Кальехон
️️️️
А. Ди Мария
Замена
С. Хедира
️️️️
Э. Гранеро
Желтая карточка
А. Ди Мария
Желтая карточка
Кала
Желтая карточка
Э. Гранеро
Желтая карточка
Дэйвид
ГОЛ! 3:0!
К. Бензема
Пас отдал
С. Рамос
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
А. Ди Мария
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
15
Дэйвид
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Севилья
23
Хулиан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
18
Луис Альберто
АП
24
Том Де Мул
ПП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
5
Арбелоа
23
Гранеро
3
Алонсо
10
Озил
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
3-2-3-1-1
13
Варас
23
Коке
16
Кала
17
Фасио
16
Навас
3
Наварро
11
Ракитич
15
Дэйвид
15
Троховски
19
Рейес
21
Негредо
3
Алонсо
39
Альбиоль
39
Альбиоль
3
Алонсо
23
Гранеро
28
Хедира
28
Хедира
23
Гранеро
11
Ди Мария
7
Кальехон
7
Кальехон
11
Ди Мария
15
Дэйвид
20
Кампанья
20
Кампанья
15
Дэйвид
19
Рейес
18
Альберто
18
Альберто
19
Рейес
21
Негредо
90
Диавара
90
Диавара
21
Негредо
Остались в запасе
Реал
Севилья
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
23
Хулиан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
24
Том Де Мул
ПП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
24
Том Де Мул
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Реал - Севилья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 13:55 (прямая)
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