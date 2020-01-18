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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Севилья
Реал - Севилья: обзор матча 18 января 2020
Реал
18.01.2020, суббота, 18:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
57'
Каземиро
69'
Каземиро
64'
Л. де Йонг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Севилья
Желтая карточка
Каземиро
88'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
87'
80'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Э. Банега
75'
Замена
О. Торрес
️️️️
Ф. Васкес
Замена
Ф. Менди
️️️️
Марсело
71'
ГОЛ! 2:1!
Каземиро
Пас отдал
Л. Васкес
69'
67'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
М. Эль-Хаддади
64'
ГОЛ! 1:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
Замена
Винисиус
️️️️
Родриго
62'
Замена
К. Бензема
️️️️
Л. Йович
62'
ГОЛ! 1:0!
Каземиро
Пас отдал
Л. Йович
57'
54'
Желтая карточка
Э. Банега
Желтая карточка
Л. Модрич
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Неманья Гудель
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЛФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
3
Нолито
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
12
Марсело
3
Милитао
19
Варан
14
Карвахаль
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
11
Родриго
17
Васкес
9
Йович
4-2-1-1-2
31
Вацлик
16
Навас
23
Кунде
34
Карлос
3
Регилон
5
Фернандо
8
Гудель
11
Банега
20
Васкес
26
де Йонг
16
Эль-Хаддади
11
Родриго
7
Винисиус
7
Винисиус
11
Родриго
12
Марсело
23
Менди
23
Менди
12
Марсело
9
Йович
9
Бензема
9
Бензема
9
Йович
11
Банега
9
Лопеш
9
Лопеш
11
Банега
20
Васкес
8
Торрес
8
Торрес
20
Васкес
16
Эль-Хаддади
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Реал
Севилья
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Начо
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Начо
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Реал - Севилья
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Бернабеу
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