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Расписание матчей
Суперкубок УЕФА
Реал - Севилья
Реал - Севилья: обзор матча 12 августа 2014
Реал
12.08.2014, вторник, 22:45
Суперкубок УЕФА
2 : 0
Завершен
Севилья
30'
К. Роналду
49'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Севилья
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Л. Модрич
86'
84'
Замена
Д. Фигейраш
️️️️
Коке
Замена
Марсело
️️️️
Ф. Коэнтрау
83'
79'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Д. Суарес
Замена
Иско
️️️️
Х. Родригес
73'
67'
Замена
Я. Аспас
️️️️
А. Видаль
66'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Желтая карточка
Т. Кроос
53'
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
49'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
45'
41'
Желтая карточка
Витоло
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
(К)
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
4
Денис Суарес
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Севилья
25
Мариано Барбоса
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
17
Коэнтрау
3
Пепе
93
Рамос
14
Карвахаль
10
Модрич
8
Кроос
23
Родригес
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
3-4-2-1
34
Бету
23
Коке
17
Фасио
2
Пареха
22
Видаль
23
Карришу
20
Крыховяк
3
Наварро
4
Суарес
7
Витоло
70
Бакка
17
Коэнтрау
12
Марсело
12
Марсело
17
Коэнтрау
10
Модрич
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
10
Модрич
23
Родригес
22
Иско
22
Иско
23
Родригес
23
Коке
90
Фигейраш
90
Фигейраш
23
Коке
4
Суарес
19
Рейес
19
Рейес
4
Суарес
22
Видаль
10
Аспас
10
Аспас
22
Видаль
Остались в запасе
Реал
Севилья
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
25
Мариано Барбоса
ВР
19
Луисми
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
19
Луисми
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Реал - Севилья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:30 (прямая)
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