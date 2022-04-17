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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал
Севилья - Реал: обзор матча 17 апреля 2022
Севилья
17.04.2022, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 3
Завершен
Реал
21'
И. Ракитич
25'
Э. Ламела
50'
Родриго
83'
Начо
90+2'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Реал
90'
+9
Желтая карточка
М. Диас
90'
+6
Желтая карточка
Т. Кроос
90'
+6
Замена
М. Диас
️️️️
К. Бензема
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
К. Бензема
Пас отдал
Родриго
Желтая карточка
О. Торрес
84'
83'
ГОЛ! 2:2!
Начо
Пас отдал
Д. Карвахаль
Желтая карточка
Д. Карлос
81'
81'
Замена
Начо
️️️️
Л. Васкес
81'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Л. Модрич
78'
Желтая карточка
Начо
Замена
Л. Окампос
️️️️
Э. Ламела
72'
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
Х. Корона
62'
Замена
Н. Гудель
️️️️
М. Акунья
62'
50'
ГОЛ! 2:1!
Родриго
Пас отдал
Д. Карвахаль
46'
Замена
Родриго
️️️️
Э. Камавинга
Замена
О. Торрес
️️️️
А. Гомес
46'
Замена
Р. Мир
️️️️
А. Марсьяль
41'
Желтая карточка
А. Марсьяль
39'
31'
Желтая карточка
Э. Камавинга
ГОЛ! 2:0!
Э. Ламела
Пас отдал
Х. Корона
25'
ГОЛ! 1:0!
И. Ракитич
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Хесус Корона
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
17
Лукас Васкес
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Севилья
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Реал
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-2-2-2
37
Буну
21
Акунья
34
Карлос
23
Кунде
16
Навас
11
Ракитич
19
Хордан
17
Корона
9
Ламела
10
Гомес
9
Марсьяль
4-4-1-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
3
Милитао
5
Алаба
17
Васкес
6
Камавинга
20
Модрич
8
Вальверде
8
Кроос
7
Винисиус
9
Бензема
17
Корона
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
17
Корона
10
Гомес
8
Торрес
8
Торрес
10
Гомес
21
Акунья
8
Гудель
8
Гудель
21
Акунья
9
Ламела
7
Окампос
7
Окампос
9
Ламела
9
Марсьяль
17
Мир
17
Мир
9
Марсьяль
17
Васкес
6
Начо
6
Начо
17
Васкес
6
Камавинга
11
Родриго
11
Родриго
6
Камавинга
20
Модрич
10
Асенсио
10
Асенсио
20
Модрич
9
Бензема
9
Диас
9
Диас
9
Бензема
Остались в запасе
Севилья
Реал
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Севилья - Реал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
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