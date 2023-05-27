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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал
Севилья - Реал: обзор матча 27 мая 2023
Севилья
27.05.2023, суббота, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 2
Завершен
Реал
3'
Р. Мир
29'
Родриго
69'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Реал
Желтая карточка
О. Торрес
90'
+7
90'
+2
Желтая карточка
Д. Себальос
Желтая карточка
Х. Хордан
90'
+2
84'
Желтая карточка
Начо
Красная карточка
М. Акунья
83'
82'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Л. Васкес
81'
Замена
Начо
️️️️
Родриго
Замена
Л. Баде
️️️️
Н. Гудель
81'
Замена
О. Торрес
️️️️
А. Гомес
76'
Замена
Х. Корона
️️️️
Э. Ламела
75'
69'
ГОЛ! 1:2!
Родриго
67'
Замена
А. Родригес
️️️️
Ф. Менди
66'
Желтая карточка
О. Чуамени
Замена
Х. Хордан
️️️️
Б. Хиль
66'
Замена
Сусо
️️️️
И. Ракитич
62'
55'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Ф. Вальверде
33'
Желтая карточка
Л. Васкес
29'
ГОЛ! 1:1!
Родриго
ГОЛ! 1:0!
Р. Мир
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Севилья
13
Матиас Арболь
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
30
Альваро Родригес
ЦФ
3-3-2-2
37
Буну
21
Акунья
4
Рекик
29
Монтиэль
8
Гудель
11
Ракитич
14
Буэно
17
Хиль
9
Ламела
10
Гомес
17
Мир
3-1-4-2
1
Куртуа
3
Милитао
5
Алаба
23
Менди
14
Чуамени
25
Себальос
14
Модрич
8
Кроос
8
Вальверде
17
Васкес
11
Родриго
8
Гудель
5
Баде
5
Баде
8
Гудель
17
Хиль
19
Хордан
19
Хордан
17
Хиль
10
Гомес
8
Торрес
8
Торрес
10
Гомес
11
Ракитич
10
Сусо
10
Сусо
11
Ракитич
9
Ламела
17
Корона
17
Корона
9
Ламела
11
Родриго
6
Начо
6
Начо
11
Родриго
17
Васкес
22
Рюдигер
22
Рюдигер
17
Васкес
8
Вальверде
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Вальверде
23
Менди
30
Родригес
30
Родригес
23
Менди
Остались в запасе
Севилья
Реал
13
Матиас Арболь
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Матиас Арболь
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Севилья - Реал
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Okko
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