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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Севилья
Реал - Севилья: обзор матча 04 февраля 2015
Реал
04.02.2015, среда, 22:45
Испания. Примера, 16 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
12'
Х. Родригес
36'
Хесе
80'
Я. Аспас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Севилья
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Иско
89'
Желтая карточка
Иско
85'
80'
ГОЛ! 2:1!
Я. Аспас
Пас отдал
Витоло
76'
Желтая карточка
А. Видаль
69'
Желтая карточка
Витоло
66'
Замена
Я. Аспас
️️️️
К. Бакка
64'
Желтая карточка
Д. Карришу
Желтая карточка
Марсело
58'
52'
Замена
А. Видаль
️️️️
Ж. Деулофеу
45'
+5
Желтая карточка
С. Мбиа
Желтая карточка
Р. Варан
45'
42'
Желтая карточка
Ф. Наварро
41'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
ГОЛ! 2:0!
Хесе
Пас отдал
К. Бензема
36'
34'
Замена
С. Рико
️️️️
Бету
31'
Травма
Бету
Замена
Хесе
️️️️
Х. Родригес
26'
Травма
Х. Родригес
25'
ГОЛ! 1:0!
Х. Родригес
Пас отдал
Марсело
12'
Замена
Начо
️️️️
С. Рамос
8'
Травма
С. Рамос
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
(К)
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
25
Стефан Мбиа
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
23
Коке
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
4-2-3-1
12
Касильяс
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
5
Арбелоа
28
Хедира
8
Кроос
23
Родригес
22
Иско
18
Бэйл
9
Бензема
4-2-1-1-2
34
Бету
90
Фигейраш
15
Колоджейчак
23
Карришу
3
Наварро
20
Крыховяк
25
Мбиа
10
Иборра
7
Витоло
10
Деулофеу
70
Бакка
93
Рамос
6
Начо
6
Начо
93
Рамос
22
Иско
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
22
Иско
23
Родригес
10
Хесе
10
Хесе
23
Родригес
34
Бету
15
Серхио Рико
15
Серхио Рико
34
Бету
10
Деулофеу
22
Видаль
22
Видаль
10
Деулофеу
70
Бакка
10
Аспас
10
Аспас
70
Бакка
Остались в запасе
Реал
Севилья
1
Кейлор Навас
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Реал - Севилья
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-Плюс Спорт Плюс" 22:40 (прямая)
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