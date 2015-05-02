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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал
Севилья - Реал: обзор матча 02 мая 2015
Севилья
02.05.2015, суббота, 21:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 3
Завершен
Реал
45+1'
К. Бакка (П)
79'
В. Иборра
35'
К. Роналду
37'
К. Роналду
68'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал
Желтая карточка
А. Видаль
90'
+2
Желтая карточка
Д. Карришу
90'
+1
87'
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Марсело
Желтая карточка
Б. Тремулинас
86'
82'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Иско
ГОЛ! 2:3!
В. Иборра
Пас отдал
А. Видаль
79'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
77'
Замена
В. Иборра
️️️️
Г. Крыховяк
76'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Д. Фигейраш
69'
68'
ГОЛ! 1:3!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
67'
66'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Чичарито
52'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Бакка
45'
+1
45'
Желтая карточка
С. Рамос
37'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Чичарито
35'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Иско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
90
Диого Фигейраш
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
(К)
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
14
Чичарито
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
3-4-1-1-1
15
Серхио Рико
22
Видаль
15
Колоджейчак
23
Карришу
14
Тремулинас
25
Мбиа
20
Крыховяк
90
Фигейраш
11
Банега
19
Рейес
70
Бакка
3-2-1-2-2
12
Касильяс
93
Рамос
19
Варан
3
Пепе
14
Карвахаль
12
Марсело
8
Кроос
23
Родригес
22
Иско
7
Роналду
14
Чичарито
20
Крыховяк
10
Иборра
10
Иборра
20
Крыховяк
90
Фигейраш
4
Суарес
4
Суарес
90
Фигейраш
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
12
Марсело
5
Арбелоа
5
Арбелоа
12
Марсело
22
Иско
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
22
Иско
14
Чичарито
18
Бэйл
18
Бэйл
14
Чичарито
Остались в запасе
Севилья
Реал
13
Давид Сорья
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Севилья - Реал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:55 (прямая)
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