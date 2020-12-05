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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал
Севилья - Реал: обзор матча 05 декабря 2020
Севилья
05.12.2020, суббота, 18:15
Испания. Примера, 12 тур
0 : 1
Завершен
Реал
55'
Я. Буну (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал
89'
Желтая карточка
Винисиус
Замена
У. Идрисси
️️️️
Д. Карлос
80'
Желтая карточка
Н. Гудель
76'
66'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
Замена
Н. Гудель
️️️️
Х. Хордан
64'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
И. Ракитич
64'
Замена
Сусо
️️️️
Л. де Йонг
64'
60'
Желтая карточка
Л. Модрич
55'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Я. Буну
Замена
О. Торрес
️️️️
М. Эль-Хаддади
46'
44'
Желтая карточка
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
10
Сусо
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Мартин Эдегор
АП
22
Иско
АП
11
Серхио Аррибас
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
4-1-2-1-2
37
Буну
16
Навас
23
Кунде
34
Карлос
22
Видаль
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
7
Окампос
26
де Йонг
16
Эль-Хаддади
3-1-2-3-1
1
Куртуа
19
Варан
6
Начо
23
Менди
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
17
Васкес
11
Родриго
7
Винисиус
9
Бензема
34
Карлос
11
Идрисси
11
Идрисси
34
Карлос
19
Хордан
8
Гудель
8
Гудель
19
Хордан
16
Эль-Хаддади
8
Торрес
8
Торрес
16
Эль-Хаддади
26
де Йонг
10
Сусо
10
Сусо
26
де Йонг
11
Ракитич
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
11
Ракитич
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
Остались в запасе
Севилья
Реал
14
Оскар Родригес
АП
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
11
Серхио Аррибас
ПВ
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Мартин Эдегор
АП
22
Иско
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
14
Оскар Родригес
АП
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Остались в запасе
11
Серхио Аррибас
ПВ
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Мартин Эдегор
АП
22
Иско
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Севилья - Реал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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