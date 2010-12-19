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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Севилья
Реал - Севилья: обзор матча 19 декабря 2010
Реал
19.12.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
76'
А. Ди Мария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Севилья
+1
Красная карточка
М. Дабо
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Л. Акоста
Желтая карточка
П. Леон
Желтая карточка
М. Касерес
Замена
Х. Карлос
️️️️
Д. Зокора
Замена
А. Альфаро
️️️️
Д. Капель
Желтая карточка
Д. Зокора
Замена
Л. Акоста
️️️️
А. Конко
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
М. Озил
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
И. Касильяс
Вторая желтая
Р. Карвалью
Замена
Э. Гранеро
️️️️
С. Хедира
Замена
П. Леон
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
А. Ди Мария
Желтая карточка
Р. Карвалью
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
25
Абдулай Конко
ПП
9
Луис Фабиано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Реал
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Ренато
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
20
Алехандро Альфаро
АП
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
3
Пепе
6
Карвалью
93
Рамос
19
Диарра
28
Хедира
10
Озил
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-4-2
25
Палоп
35
Дабо
14
Эскюде
4
Касерес
13
Луна
25
Конко
5
Ромарик
16
Зокора
17
Капель
21
Негредо
9
Фабиано
10
Озил
39
Альбиоль
39
Альбиоль
10
Озил
28
Хедира
23
Гранеро
23
Гранеро
28
Хедира
9
Бензема
14
Леон
14
Леон
9
Бензема
16
Зокора
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
16
Зокора
25
Конко
9
Акоста
9
Акоста
25
Конко
17
Капель
20
Альфаро
20
Альфаро
17
Капель
Остались в запасе
Реал
Севилья
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Хави Варас
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Ренато
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Ренато
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Реал - Севилья
8
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
8
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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