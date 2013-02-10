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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Севилья
Реал - Севилья: обзор матча 10 февраля 2013
Реал
10.02.2013, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 23 тур
4 : 1
Завершен
Севилья
18'
К. Бензема
26'
К. Роналду
46'
К. Роналду
59'
К. Роналду
87'
Ману
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Севилья
Желтая карточка
А. Мората
88'
87'
ГОЛ! 4:1!
Ману
Желтая карточка
Л. Модрич
86'
Желтая карточка
А. Арбелоа
82'
80'
Вторая желтая
Х. Мадуро
78'
Замена
Х. Эрвас
️️️️
Ж. Кондогбиа
72'
Замена
А. Морено
️️️️
Г. Медель
71'
Замена
Ману
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
Х. Кальехон
️️️️
К. Бензема
68'
Замена
Пепе
️️️️
Кака
68'
Вторая желтая
Г. Игуаин
66'
64'
Желтая карточка
Х. Мадуро
Замена
А. Мората
️️️️
К. Роналду
63'
ГОЛ! 4:0!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Игуаин
59'
Желтая карточка
Кака
58'
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Арбелоа
46'
Желтая карточка
Г. Игуаин
39'
31'
Желтая карточка
Х. Навас
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
26'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Кака
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
23
Хедвигес Мадуро
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Севилья
23
Хулиан
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
17
Хави Эрвас
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Лопес
17
Коэнтрау
93
Рамос
39
Альбиоль
5
Арбелоа
2
Эссьен
10
Кака
10
Модрич
9
Игуаин
7
Роналду
9
Бензема
3-3-2-1-1
34
Бету
23
Коке
17
Фасио
4
Спахич
16
Навас
17
Медель
3
Наварро
23
Мадуро
19
Кондогбиа
19
Рейес
21
Негредо
10
Кака
3
Пепе
3
Пепе
10
Кака
9
Бензема
7
Кальехон
7
Кальехон
9
Бензема
7
Роналду
21
Мората
21
Мората
7
Роналду
19
Кондогбиа
17
Эрвас
17
Эрвас
19
Кондогбиа
17
Медель
5
Морено
5
Морено
17
Медель
19
Рейес
7
Ману
7
Ману
19
Рейес
Остались в запасе
Реал
Севилья
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
9
Мирослав Стеванович
ЦП
23
Хулиан
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
Остались в запасе
9
Мирослав Стеванович
ЦП
23
Хулиан
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Реал - Севилья
5
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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