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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал
Севилья - Реал: обзор матча 07 мая 2011
Севилья
07.05.2011, суббота, 23:55
Испания. Примера, 35 тур
2 : 6
Завершен
Реал
61'
А. Негредо
84'
А. Негредо
21'
С. Рамос
31'
К. Роналду
42'
Кака
65'
К. Роналду
70'
К. Роналду
75'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал
Желтая карточка
Л. Диарра
Травма
Д. Капель
ГОЛ! 2:6!
А. Негредо
Замена
Ренато
️️️️
Д. Зокора
Желтая карточка
Ромарик
Замена
Э. Гранеро
️️️️
М. Озил
ГОЛ! 1:6!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
Замена
А. Альфаро
️️️️
Ф. Кануте
ГОЛ! 1:5!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 1:4!
К. Роналду
ГОЛ! 1:3!
А. Негредо
Пас отдал
Ромарик
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
Х. Алонсо
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Кака
Желтая карточка
С. Санчес
ГОЛ! 0:3!
Кака
Пас отдал
М. Озил
Желтая карточка
С. Рамос
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Пепе
ГОЛ! 0:1!
С. Рамос
Пас отдал
М. Озил
Замена
М. Дабо
️️️️
Ф. Наварро
12'
Травма
Ф. Наварро
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
5
Ромарик
ЛП
17
Гари Медель
ОП
16
Дидье Зокора
ЦП
17
Диего Капель
ПП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Кака
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
11
Ренато
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
4-1-3-2
13
Варас
3
Наварро
17
Фасио
14
Эскюде
20
Санчес
17
Медель
5
Ромарик
16
Зокора
17
Капель
21
Негредо
11
Кануте
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
3
Алонсо
19
Диарра
10
Кака
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
3
Наварро
35
Дабо
35
Дабо
3
Наварро
16
Зокора
11
Ренато
11
Ренато
16
Зокора
11
Кануте
20
Альфаро
20
Альфаро
11
Кануте
3
Алонсо
39
Альбиоль
39
Альбиоль
3
Алонсо
10
Озил
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Озил
10
Кака
25
Адебайор
25
Адебайор
10
Кака
Остались в запасе
Севилья
Реал
25
Андрес Палоп
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
8
Диего Перотти
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
8
Диего Перотти
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Севилья - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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