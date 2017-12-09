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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Севилья
Реал - Севилья: обзор матча 09 декабря 2017
Реал
09.12.2017, суббота, 18:15
Испания. Примера, 15 тур
5 : 0
Завершен
Севилья
3'
Начо
23'
К. Роналду
31'
К. Роналду (П)
38'
Т. Кроос
42'
А. Хакими
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Севилья
81'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Э. Банега
Замена
Иско
️️️️
К. Роналду
76'
71'
Замена
Й. Гайс
️️️️
Ф. Васкес
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Модрич
71'
Замена
М. Льоренте
️️️️
Т. Кроос
63'
57'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Нолито
ГОЛ! 5:0!
А. Хакими
Пас отдал
К. Бензема
42'
ГОЛ! 4:0!
Т. Кроос
Пас отдал
Л. Васкес
38'
37'
Желтая карточка
Э. Банега
31'
Желтая карточка
Х. Навас
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Роналду
31'
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Асенсио
23'
ГОЛ! 1:0!
Начо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Нолито
ЛВ
19
Гидо Писсаро
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Гансо
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
12
Марсело
24
Вальехо
6
Начо
2
Хакими
14
Модрич
8
Кроос
10
Асенсио
17
Васкес
9
Бензема
7
Роналду
3-3-1-2-1
15
Серхио Рико
25
Меркадо
24
Кьер
2
Лангле
16
Навас
19
Писсаро
23
Кароль
11
Банега
20
Васкес
3
Нолито
10
Муриэль
8
Кроос
14
Льоренте
14
Льоренте
8
Кроос
14
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
14
Модрич
7
Роналду
22
Иско
22
Иско
7
Роналду
20
Васкес
30
Гайс
30
Гайс
20
Васкес
11
Банега
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
11
Банега
3
Нолито
7
Сарабия
7
Сарабия
3
Нолито
Остались в запасе
Реал
Севилья
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
13
Давид Сорья
ВР
10
Гансо
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
10
Гансо
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Реал - Севилья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Бернабеу
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