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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал
Севилья - Реал: обзор матча 26 апреля 2009
Севилья
26.04.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 4
Завершен
Реал
18'
Ренато
81'
Д. Капель
45'
Рауль
62'
Рауль
66'
Рауль
90+2'
Марсело
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал
+2
ГОЛ! 2:4!
Марсело
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
Л. Фабиано
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Э. Мареска
️️️️
Ромарик
ГОЛ! 2:3!
Д. Капель
Пас отдал
Х. Навас
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Гути
Желтая карточка
Ромарик
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Рауль
ГОЛ! 1:3!
Рауль
Пас отдал
Гути
Замена
Д. Капель
️️️️
Д. Перотти
ГОЛ! 1:2!
Рауль
Пас отдал
М. Торрес
Замена
Л. Фабиано
️️️️
А. Душер
Желтая карточка
Д. Прието
ГОЛ! 1:1!
Рауль
Пас отдал
К. Метцельдер
Желтая карточка
А. Душер
Желтая карточка
Марсело
ГОЛ! 1:0!
Ренато
Пас отдал
Д. Перотти
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Адриано
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛВ
22
Альдо Душер
ЦП
5
Ромарик
ЦП
11
Ренато
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Мигель Торрес
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
14
Гути
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Севилья
13
Хави Варас
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Энцо Мареска
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
36
Жюльен Фобер
ПЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
18
Прието
3
Наварро
3
Адриано
22
Душер
5
Ромарик
8
Перотти
11
Ренато
11
Кануте
3-2-3-2
12
Касильяс
93
Рамос
21
Метцельдер
0
Каннаваро
12
Марсело
23
Торрес
14
Гути
19
Диарра
5
Гаго
7
Рауль
9
Игуаин
8
Перотти
17
Капель
17
Капель
8
Перотти
5
Ромарик
16
Мареска
16
Мареска
5
Ромарик
22
Душер
9
Фабиано
9
Фабиано
22
Душер
14
Гути
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
14
Гути
9
Игуаин
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
9
Игуаин
7
Рауль
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
7
Рауль
Остались в запасе
Севилья
Реал
13
Хави Варас
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
25
Ежи Дудек
ВР
36
Жюльен Фобер
ПЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
36
Жюльен Фобер
ПЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Бернд Шустер
Статистика матча Севилья - Реал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Перес Бурруль
(Камарго)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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