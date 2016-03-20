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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Севилья
Реал - Севилья: обзор матча 20 марта 2016
Реал
20.03.2016, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 30 тур
4 : 0
Завершен
Севилья
6'
К. Бензема
64'
К. Роналду
66'
Г. Бэйл
86'
Хесе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Севилья
ГОЛ! 4:0!
Хесе
86'
Замена
Иско
️️️️
К. Бензема
81'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Каземиро
76'
72'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
С. Кристофоро
71'
Замена
Х. Муньос Муньос
️️️️
В. Иборра
Замена
Хесе
️️️️
Г. Бэйл
70'
ГОЛ! 3:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Бензема
66'
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Данило
64'
62'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Пенальти не реализован!
К. Роналду
58'
57'
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
Каземиро
54'
46'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Д. Фигейраш
27'
Пенальти не реализован!
К. Гамейро
Желтая карточка
Р. Варан
26'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Бэйл
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
(К)
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Коке
(К)
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал
1
Кико Касилья
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Севилья
34
Бету
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
27
Антонио Котан
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
6
Начо
13
Данило
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
3-3-2-1
15
Серхио Рико
90
Фигейраш
15
Колоджейчак
23
Рами
23
Коке
20
Крыховяк
14
Тремулинас
10
Иборра
41
Кристофоро
9
Гамейро
5
Каземиро
23
Родригес
23
Родригес
5
Каземиро
9
Бензема
22
Иско
22
Иско
9
Бензема
18
Бэйл
10
Хесе
10
Хесе
18
Бэйл
41
Кристофоро
25
Мариано
25
Мариано
41
Кристофоро
90
Фигейраш
19
Рейес
19
Рейес
90
Фигейраш
10
Иборра
18
Муньос Муньос
18
Муньос Муньос
10
Иборра
Остались в запасе
Реал
Севилья
1
Кико Касилья
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
34
Бету
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
27
Антонио Котан
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
34
Бету
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
27
Антонио Котан
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Реал - Севилья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2 HD
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