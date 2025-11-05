Введите ваш ник на сайте
«Спартак» – «Локомотив»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 2.15

05 ноября 2025 9:12
Спартак - Локомотив
06 нояб. 2025, четверг 19:30 | Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Спартака»
Сделать ставку

6 ноября на «Открытие Банк Арене» состоится четвертьфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом». Встречи этих команд традиционно получаются напряжeнными и результативными, а сейчас обе стороны подойдут к игре в неплохой форме.

«Спартак»

Красно-белые продолжают показывать стабильную игру в Кубке России. Команда победила «Динамо Махачкала» (3:1) и забивает в семи подряд матчах турнира. В последних пяти играх «Спартак» отличился восемь раз, в среднем 1.6 гола за встречу, но при этом пропускает почти с той же регулярностью – 1.4 мяча за игру. Домашняя статистика впечатляет: клуб не проигрывает в восьми из десяти последних матчей на своeм поле. Однако в РПЛ дела нестабильны – победа над «Оренбургом» (1:0) чередуется с неудачами вроде поражения от «Краснодара» (1:2). Главная сила москвичей – атакующая линия, которая стабильно создаeт моменты и забивает почти в каждой встрече.

«Локомотив»

Железнодорожники поднимаются после неудачного старта сезона и постепенно набирают обороты. В Кубке России команда уверенно прошла «Балтику» (2:1), а за последние пять матчей во всех турнирах забила 11 голов. Средняя результативность – 2.2 мяча за игру, но оборона также неидеальна: в тех же пяти матчах пропущено 7 голов. «Локомотив» уверенно чувствует себя на выезде – не проигрывает в девяти из одиннадцати последних гостевых матчей в Кубке. Однако в чемпионате России есть спад – ничья с «Акроном» (1:1) и поражение от «Зенита» (0:2). Несмотря на нестабильность, атакующая связка и активная фланговая игра делают команду опасной в любой фазе.

Факты о командах

«Спартак»

  • Не проигрывает дома в 8 из 10 матчей
  • Забивает в 19 последних играх
  • В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено
  • Победа в 3 из 5 последних матчей

«Локомотив»

  • Не проигрывает в 9 из 11 гостевых матчей Кубка
  • В среднем: 2.20 забито, 1.40 пропущено
  • Победа в 3 из 5 последних встреч
  • Пропускает в 3 матчах подряд

Личные встречи
45% (35)
23% (18)
31% (24)
124
Забитых мячей
91
1.61
В среднем за матч
1.18
5:2
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Спартак
3 : 1
06.11.2025
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Локомотив
4 : 2
09.08.2025
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
5 : 2
23.11.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
3 : 1
28.09.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
3 : 2
28.04.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
1 : 1
05.11.2023
Спартак
Россия. Кубок, 1/4 финала
Спартак
4 : 2
27.02.2023
Локомотив
Россия. Кубок, 1/4 финала
Локомотив
0 : 1
22.02.2023
Спартак
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
1 : 2
12.11.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
1 : 0
18.09.2022
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Локомотив
1 : 0
02.04.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
1 : 1
07.11.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
2 : 0
11.04.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
2 : 1
23.08.2020
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Спартак
1 : 1
08.07.2020
Локомотив
Кубок «Париматч» Премьер, 2 тур
Спартак
1 : 1
05.02.2020
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 3
27.10.2019
Спартак
Кубок «Матч Премьер»,
Спартак
4 : 0
29.01.2019
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2 : 1
02.12.2018
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Локомотив
0 : 0
04.08.2018
Спартак
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Локомотив
0 : 0
04.03.2018
Спартак
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
3 : 4
19.08.2017
Локомотив
Суперкубок России,
Спартак
2 : 1
14.07.2017
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
1 : 1
18.03.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
1 : 0
11.09.2016
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
0 : 2
30.04.2016
Спартак
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
1 : 2
18.10.2015
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1 : 0
30.11.2014
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
1 : 1
26.10.2014
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Локомотив
0 : 0
30.03.2014
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Спартак
1 : 3
03.11.2013
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Спартак
0 : 0
16.03.2013
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Локомотив
2 : 1
02.09.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 44 тур
Локомотив
0 : 2
13.05.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 31 тур
Спартак
2 : 0
20.11.2011
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
3 : 0
29.10.2011
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 2
18.06.2011
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Локомотив
2 : 3
15.08.2010
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Спартак
2 : 1
28.03.2010
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Спартак
3 : 0
18.10.2009
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
2 : 1
30.05.2009
Спартак
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Спартак
0 : 1
09.11.2008
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
2 : 2
19.07.2008
Спартак
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
4 : 3
23.09.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
1 : 2
19.05.2007
Локомотив
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак
1 : 2
09.05.2007
Локомотив
Россия. Кубок, 1/2 финала
Локомотив
3 : 0
02.05.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Локомотив
0 : 0
17.09.2006
Спартак
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
2 : 1
09.04.2006
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1 : 1
19.11.2005
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
1 : 2
09.07.2005
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
1 : 3
14.08.2004
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 0
07.08.2004
Спартак
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
2 : 5
02.08.2003
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
2 : 1
11.06.2003
Спартак
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Локомотив
1 : 1
12.09.2002
Спартак
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
1 : 2
22.03.2002
Локомотив
Чемпионат России, 28 тур
Локомотив
2 : 1
08.11.2001
Спартак
Чемпионат России, 14 тур
Спартак
1 : 0
25.06.2001
Локомотив
Чемпионат России, 17 тур
Локомотив
3 : 2
16.07.2000
Спартак
Чемпионат России, 3 тур
Спартак
0 : 0
08.04.2000
Локомотив
Чемпионат России, 27 тур
Спартак
3 : 0
16.10.1999
Локомотив
Чемпионат России, 13 тур
Локомотив
0 : 3
27.06.1999
Спартак
Чемпионат России, 17 тур
Локомотив
0 : 2
22.07.1998
Спартак
Чемпионат России, 2 тур
Спартак
2 : 0
05.04.1998
Локомотив
Чемпионат России, 29 тур
Спартак
4 : 2
27.09.1997
Локомотив
Чемпионат России, 12 тур
Локомотив
1 : 3
31.05.1997
Спартак
Чемпионат России, 22 тур
Спартак
3 : 2
10.08.1996
Локомотив
Чемпионат России, 3 тур
Локомотив
0 : 2
15.03.1996
Спартак
Чемпионат России, 19 тур
Локомотив
1 : 0
05.08.1995
Спартак
Чемпионат России, 10 тур
Спартак
1 : 2
10.06.1995
Локомотив
Чемпионат России, 30 тур
Локомотив
1 : 1
06.11.1994
Спартак
Чемпионат России, 2 тур
Спартак
3 : 1
20.03.1994
Локомотив
Чемпионат России, 34 тур
Локомотив
0 : 0
30.10.1993
Спартак
Чемпионат России, 18 тур
Спартак
3 : 0
02.07.1993
Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап, 6 тур
Спартак
4 : 1
17.10.1992
Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап, 1 тур
Локомотив
0 : 1
29.08.1992
Спартак
Показать все

Прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив»

Обе команды в неплохом состоянии, и матч обещает быть результативным. «Спартак» традиционно силeн дома и стабильно забивает, но при этом допускает ошибки в обороне. «Локомотив» же активно использует быстрые контратаки и отличается высокой реализацией. При такой статистике маловероятно, что кто-то из соперников останется без забитого мяча. Учитывая атакующий стиль обеих команд, логично ожидать как минимум три гола в матче. Однако «Спартак» выглядит чуть устойчивее дома и имеет больше шансов пройти дальше.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Спартака» – коэффициент 2.15
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

2.15
Победа «Спартака»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Локомотив Спартак
