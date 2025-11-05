6 ноября на «Открытие Банк Арене» состоится четвертьфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом». Встречи этих команд традиционно получаются напряжeнными и результативными, а сейчас обе стороны подойдут к игре в неплохой форме.

«Спартак»

Красно-белые продолжают показывать стабильную игру в Кубке России. Команда победила «Динамо Махачкала» (3:1) и забивает в семи подряд матчах турнира. В последних пяти играх «Спартак» отличился восемь раз, в среднем 1.6 гола за встречу, но при этом пропускает почти с той же регулярностью – 1.4 мяча за игру. Домашняя статистика впечатляет: клуб не проигрывает в восьми из десяти последних матчей на своeм поле. Однако в РПЛ дела нестабильны – победа над «Оренбургом» (1:0) чередуется с неудачами вроде поражения от «Краснодара» (1:2). Главная сила москвичей – атакующая линия, которая стабильно создаeт моменты и забивает почти в каждой встрече.

«Локомотив»

Железнодорожники поднимаются после неудачного старта сезона и постепенно набирают обороты. В Кубке России команда уверенно прошла «Балтику» (2:1), а за последние пять матчей во всех турнирах забила 11 голов. Средняя результативность – 2.2 мяча за игру, но оборона также неидеальна: в тех же пяти матчах пропущено 7 голов. «Локомотив» уверенно чувствует себя на выезде – не проигрывает в девяти из одиннадцати последних гостевых матчей в Кубке. Однако в чемпионате России есть спад – ничья с «Акроном» (1:1) и поражение от «Зенита» (0:2). Несмотря на нестабильность, атакующая связка и активная фланговая игра делают команду опасной в любой фазе.

Факты о командах

«Спартак»

Не проигрывает дома в 8 из 10 матчей

Забивает в 19 последних играх

В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено

Победа в 3 из 5 последних матчей

«Локомотив»

Не проигрывает в 9 из 11 гостевых матчей Кубка

В среднем: 2.20 забито, 1.40 пропущено

Победа в 3 из 5 последних встреч

Пропускает в 3 матчах подряд

Прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив»

Обе команды в неплохом состоянии, и матч обещает быть результативным. «Спартак» традиционно силeн дома и стабильно забивает, но при этом допускает ошибки в обороне. «Локомотив» же активно использует быстрые контратаки и отличается высокой реализацией. При такой статистике маловероятно, что кто-то из соперников останется без забитого мяча. Учитывая атакующий стиль обеих команд, логично ожидать как минимум три гола в матче. Однако «Спартак» выглядит чуть устойчивее дома и имеет больше шансов пройти дальше.

Рекомендованные ставки