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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Локомотив
Спартак - Локомотив: обзор матча 19 августа 2017
Спартак
19.08.2017, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 4
Завершен
Локомотив
30'
Д. Глушаков
43'
Л. Адриано
90+2'
К. Промес
48'
Д. Баринов
68'
А. Миранчук
83'
А. Коломейцев
90+1'
М. Фернандеш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Локомотив
ГОЛ! 3:4!
К. Промес
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 2:4!
М. Фернандеш
83'
ГОЛ! 2:3!
А. Коломейцев
Пас отдал
Д. Фарфан
78'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Д. Баринов
77'
Травма
Д. Баринов
Замена
Фернандо
️️️️
М. Пашалич
73'
72'
Желтая карточка
В. Игнатьев
68'
ГОЛ! 2:2!
А. Миранчук
Пас отдал
М. Фернандеш
63'
Желтая карточка
М. Фернандеш
60'
Желтая карточка
А. Миранчук
48'
ГОЛ! 2:1!
Д. Баринов
Пас отдал
М. Фернандеш
46'
Замена
В. Денисов
️️️️
М. Рыбус
46'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Тарасов
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
Джано
46'
Вторая желтая
А. Самедов
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Л. Адриано
Пас отдал
К. Промес
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. Глушаков
Пас отдал
К. Промес
30'
Желтая карточка
А. Самедов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
7
Джано
АП
8
Марио Пашалич
АП
19
Александр Самедов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
(К)
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
20
Фернандо
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
4-1-3-2
57
Селихов
23
Комбаров
35
Таски
16
Боккетти
38
Ещенко
88
Глушаков
10
Промес
8
Пашалич
19
Самедов
4
Адриано
7
Джано
4-3-1-1-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
39
Пейчинович
4
Кверквелия
31
Рыбус
27
Денисов
23
Тарасов
6
Баринов
99
Фернандеш
59
Миранчук
8
Фарфан
7
Джано
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
7
Джано
8
Пашалич
20
Фернандо
20
Фернандо
8
Пашалич
31
Рыбус
29
Денисов
29
Денисов
31
Рыбус
6
Баринов
18
Коломейцев
18
Коломейцев
6
Баринов
23
Тарасов
21
Миранчук
21
Миранчук
23
Тарасов
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
32
Артем Ребров
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
57
Артем Галаджан
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Спартак - Локомотив
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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