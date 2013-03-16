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РПЛ 2026/2027
Спартак - Локомотив
Спартак - Локомотив: обзор матча 16 марта 2013
Спартак
16.03.2013, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Локомотив
89'
Желтая карточка
Я. Дюрица
83'
Желтая карточка
Я. Тигорев
Желтая карточка
А. Дзюба
79'
Замена
О. Вукоевич
️️️️
Ари
76'
73'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
71'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Д. Глушаков
Замена
М. Уорис
️️️️
Ю. Мовсисян
66'
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
К. Чельстрем
59'
46'
Замена
М. Григорьев
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
С. Боккетти
36'
33'
Желтая карточка
А. Самедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ЦП
5
Кариока
ЦП
39
Ари
ЦФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
14
Даме Н'Дойе
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
7
Джано
АП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
11
Майкон
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-2-1-3
30
Песьяков
23
Комбаров
16
Боккетти
17
Сухи
9
Комбаров
4
Чельстрем
5
Кариока
14
Хурадо
22
Дзюба
14
Мовсисян
39
Ари
4-2-3-1
1
Гилерме
49
Шишкин
4
Дюрица
14
Чорлука
55
Янбаев
28
Тигорев
23
Тарасов
19
Самедов
88
Глушаков
14
Н'Дойе
10
Кайседо
4
Чельстрем
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
4
Чельстрем
39
Ари
5
Вукоевич
5
Вукоевич
39
Ари
14
Мовсисян
20
Уорис
20
Уорис
14
Мовсисян
88
Глушаков
6
Торбинский
6
Торбинский
88
Глушаков
10
Кайседо
10
Григорьев
10
Григорьев
10
Кайседо
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
31
Андрей Дикань
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Джано
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
11
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Джано
АП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Локомотив
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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