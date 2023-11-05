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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак: обзор матча 05 ноября 2023
Локомотив
05.11.2023, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
64'
А. Дзюба
53'
А. Зиньковский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Спартак
88'
Замена
Н. Умяров
️️️️
Р. Литвинов
88'
Травма
Р. Литвинов
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
М. Глушенков
78'
Травма
М. Глушенков
78'
73'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
А. Зиньковский
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
И. Самошников
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Дзюба
Пас отдал
М. Глушенков
64'
60'
Желтая карточка
М. Игнатов
60'
Замена
К. Мартинс
️️️️
М. Игнатов
Замена
С. Пиняев
️️️️
Д. Куликов
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
А. Зиньковский
Пас отдал
К. Промес
46'
Замена
В. Мозес
️️️️
Х. Медина
Желтая карточка
Д. Баринов
45'
38'
Красная карточка
Д. Хлусевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
10
Максим Глушенков
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ЦП
21
Антон Миранчук
ЦП
71
Илья Самошников
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛП
28
Хесус Медина
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
ПП
10
Квинси Промес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Локомотив
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Спартак
71
Илья Свинов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
4-1-4-1
22
Лантратов
71
Тикнизян
85
Морозов
3
Фассон
24
Ненахов
6
Баринов
10
Глушенков
25
Куликов
21
Миранчук
71
Самошников
22
Дзюба
3-2-4-1
98
Максименко
23
Чернов
4
Дуарте
68
Литвинов
26
Хлусевич
5
Рябчук
8
Игнатов
28
Медина
25
Пруцев
77
Зиньковский
10
Промес
25
Куликов
9
Пиняев
9
Пиняев
25
Куликов
71
Самошников
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
71
Самошников
10
Глушенков
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Глушенков
68
Литвинов
18
Умяров
18
Умяров
68
Литвинов
8
Игнатов
35
Мартинс
35
Мартинс
8
Игнатов
28
Медина
11
Мозес
11
Мозес
28
Медина
77
Зиньковский
10
Бонгонда
10
Бонгонда
77
Зиньковский
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
71
Илья Свинов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Локомотив - Спартак
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
РЖД-Арена
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