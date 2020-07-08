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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Локомотив
Спартак - Локомотив: обзор матча 08 июля 2020
Спартак
08.07.2020, среда, 20:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
38'
Э. Понсе
43'
А. Миранчук (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Локомотив
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Э. Понсе
90'
+2
Замена
А. Ещенко
️️️️
Н. Рассказов
90'
+2
Желтая карточка
Г. Джикия
90'
89'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
А. Миранчук
Замена
А. Соболев
️️️️
З. Бакаев
79'
46'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Д. Куликов
Желтая карточка
З. Бакаев
45'
+1
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Миранчук
ГОЛ! 1:0!
Э. Понсе
Пас отдал
Айртон
38'
27'
Желтая карточка
С. Магкеев
Желтая карточка
Э. Понсе
12'
8'
Желтая карточка
Д. Куликов
3'
Желтая карточка
М. Рыбус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
23
Жоау Мариу
ПП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
20
Гус Тил
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
3-3-2-2
98
Максименко
39
Маслов
95
Гапонов
14
Джикия
6
Айртон
33
Крал
18
Умяров
7
Бакаев
15
Рассказов
9
Понсе
17
Ларссон
3-3-1-2-1
1
Коченков
14
Чорлука
26
Серкейра
27
Магкеев
20
Игнатьев
25
Куликов
31
Рыбус
23
Мариу
59
Миранчук
21
Миранчук
24
Эдер
15
Рассказов
38
Ещенко
38
Ещенко
15
Рассказов
9
Понсе
27
Мирзов
27
Мирзов
9
Понсе
7
Бакаев
7
Соболев
7
Соболев
7
Бакаев
25
Куликов
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
25
Куликов
21
Миранчук
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
21
Миранчук
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
7
Константин Шильцов
АП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
61
Илья Голосов
ЛЗ
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
8
Роман Тугарев
ЛВ
27
Артур Черный
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
13
Михаил Агеев
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
7
Константин Шильцов
АП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
61
Илья Голосов
ЛЗ
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
20
Гус Тил
АП
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
27
Артур Черный
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
13
Михаил Агеев
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Спартак - Локомотив
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов
Антон Кобзев
Дополнительные помощники:
VAR - Кирилл Левников
AVAR - Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Иван Сиденков
Инспектор:
Тарас Безубяк
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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