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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак: обзор матча 18 марта 2017
Локомотив
18.03.2017, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
41'
Ари
52'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Спартак
Желтая карточка
Ари
84'
79'
Желтая карточка
А. Ещенко
Замена
Майкон
️️️️
М. Фернандеш
76'
Желтая карточка
М. Фернандеш
73'
70'
Замена
И. Попов
️️️️
Джано
Замена
Д. Баринов
️️️️
Д. Тарасов
63'
52'
ГОЛ! 1:1!
К. Промес
Пас отдал
З. Луиш
Замена
Н. Пейчинович
️️️️
В. Чорлука
46'
ГОЛ! 1:0!
Ари
Пас отдал
В. Игнатьев
41'
Желтая карточка
В. Игнатьев
34'
29'
Желтая карточка
Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛАЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
19
Александр Самедов
ЛВ
20
Фернандо
ОП
7
Джано
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
57
Артем Галаджан
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-3-1-1-1
1
Гилерме
14
Чорлука
17
Михалик
4
Кверквелия
20
Игнатьев
29
Денисов
23
Тарасов
27
Денисов
99
Фернандеш
59
Миранчук
39
Ари
4-1-2-2-1
32
Ребров
38
Ещенко
2
Кутепов
35
Таски
23
Комбаров
20
Фернандо
7
Джано
47
Зобнин
10
Промес
19
Самедов
29
Зе Луиш
14
Чорлука
39
Пейчинович
39
Пейчинович
14
Чорлука
23
Тарасов
6
Баринов
6
Баринов
23
Тарасов
99
Фернандеш
11
Майкон
11
Майкон
99
Фернандеш
7
Джано
71
Попов
71
Попов
7
Джано
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
57
Артем Галаджан
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
30
Сергей Песьяков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Локомотив - Спартак
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Резервный судья:
Станислав Васильев (Ижевск)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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