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Спартак - Локомотив
Спартак - Локомотив: обзор матча 18 октября 2015
Спартак
18.10.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
75'
С. Боккетти
9'
А. Коломейцев
48'
У. Ниасс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Локомотив
89'
Замена
М. Григорьев
️️️️
А. Касаев
85'
Желтая карточка
А. Самедов
80'
Желтая карточка
Гилерме
Желтая карточка
И. Попов
78'
ГОЛ! 1:2!
С. Боккетти
Пас отдал
А. Озбилиз
75'
71'
Замена
Т. Михалик
️️️️
Н. Пейчинович
Желтая карточка
А. Озбилиз
70'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
Ю. Мовсисян
55'
48'
ГОЛ! 0:2!
У. Ниасс
Замена
К. Промес
️️️️
А. Зотов
46'
Желтая карточка
Д. Глушаков
39'
26'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Тарасов
24'
Желтая карточка
А. Коломейцев
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Коломейцев
Пас отдал
А. Самедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
15
Роман Широков
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
21
Александр Зотов
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
23
Арас Озбилиз
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Козлов
ПП
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
3-3-3-1
32
Ребров
13
Гранат
16
Боккетти
35
Таски
23
Комбаров
15
Широков
18
Паршивлюк
71
Попов
88
Глушаков
21
Зотов
14
Мовсисян
4-1-4-1
1
Гилерме
49
Шишкин
39
Пейчинович
14
Чорлука
29
Денисов
23
Тарасов
19
Самедов
18
Коломейцев
88
Ндинга
11
Касаев
14
Ниасс
14
Мовсисян
23
Озбилиз
23
Озбилиз
14
Мовсисян
21
Зотов
10
Промес
10
Промес
21
Зотов
39
Пейчинович
17
Михалик
17
Михалик
39
Пейчинович
11
Касаев
10
Григорьев
10
Григорьев
11
Касаев
23
Тарасов
59
Миранчук
59
Миранчук
23
Тарасов
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Козлов
ПП
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Спартак - Локомотив
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва) Андрей Болотенков (Москва)
Резервный судья:
Тимур Арсланбеков (Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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