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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Локомотив
Спартак - Локомотив: обзор матча 20 ноября 2011
Спартак
20.11.2011, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-лига, группа A, 31 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
26'
Э. Эменике
44'
Э. Эменике
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Локомотив
Замена
А. Шешуков
️️️️
Д. Комбаров
Желтая карточка
Д. Комбаров
Травма
Д. Комбаров
Замена
Д. Каюмов
️️️️
А. Дзюба
Замена
Д. Сычев
️️️️
В. Игнатьев
Замена
Д. Торбинский
️️️️
А. Иванов
Желтая карточка
К. Комбаров
Замена
К. Комбаров
️️️️
Э. МакГиди
Желтая карточка
М. Сухи
Травма
Э. МакГиди
ГОЛ! 2:0!
Э. Эменике
Пас отдал
С. Паршивлюк
Желтая карточка
Д. Глушаков
Желтая карточка
Э. МакГиди
ГОЛ! 1:0!
Э. Эменике
Пас отдал
Д. Комбаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
39
Ари
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
РФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
59
Андрей Иванов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Майкон
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
99
Станислав Иванов
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
4-2-1-3
31
Дикань
34
Макеев
2
Пареха
17
Сухи
18
Паршивлюк
23
Комбаров
21
Зотов
46
МакГиди
22
Дзюба
39
Ари
10
Эменике
3-2-4-1
1
Гилерме
59
Иванов
3
Да Кошта
4
Дюрица
20
Игнатьев
55
Янбаев
0
Сапатер
88
Глушаков
21
Оздоев
11
Майкон
11
Обинна
46
МакГиди
9
Комбаров
9
Комбаров
46
МакГиди
23
Комбаров
7
Шешуков
7
Шешуков
23
Комбаров
22
Дзюба
7
Каюмов
7
Каюмов
22
Дзюба
59
Иванов
6
Торбинский
6
Торбинский
59
Иванов
20
Игнатьев
0
Сычев
0
Сычев
20
Игнатьев
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
12
Николай Заболотный
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Антон Амельченко
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Локомотив
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:00 (прямая)
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