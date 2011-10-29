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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Локомотив
Спартак - Локомотив: обзор матча 29 октября 2011
Спартак
29.10.2011, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Локомотив
2'
Э. Эменике
13'
Э. Эменике
52'
Э. Эменике
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Локомотив
Желтая карточка
Д. Каюмов
+1
Замена
С. Иванов
️️️️
Д. Сычев
Замена
К. Комбаров
️️️️
Э. Эменике
Вторая желтая
В. Обинна
Желтая карточка
В. Обинна
Замена
Д. Каюмов
️️️️
А. Дзюба
Замена
С. Ибричич
️️️️
Майкон
Желтая карточка
Кариока
Желтая карточка
Д. Торбинский
Замена
А. Шешуков
️️️️
Е. Макеев
ГОЛ! 3:0!
Э. Эменике
Пас отдал
Кариока
Замена
Д. Торбинский
️️️️
В. Игнатьев
Желтая карточка
А. Сапатер
Желтая карточка
С. Паршивлюк
Желтая карточка
Д. Глушаков
Желтая карточка
Н. Пареха
17'
ГОЛ! 2:0!
Э. Эменике
13'
ГОЛ! 1:0!
Э. Эменике
Пас отдал
Э. МакГиди
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
(К)
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
23
Дмитрий Комбаров
ЦП
5
Кариока
ЦП
39
Ари
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Виктор Обинна
ЛФ
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
80
Родри
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
4-2-1-3
31
Дикань
18
Паршивлюк
17
Сухи
2
Пареха
34
Макеев
23
Комбаров
5
Кариока
46
МакГиди
22
Дзюба
10
Эменике
39
Ари
3-2-3-2
1
Гилерме
20
Игнатьев
4
Дюрица
3
Да Кошта
49
Шишкин
55
Янбаев
0
Сапатер
88
Глушаков
11
Майкон
0
Сычев
11
Обинна
10
Эменике
9
Комбаров
9
Комбаров
10
Эменике
34
Макеев
7
Шешуков
7
Шешуков
34
Макеев
22
Дзюба
7
Каюмов
7
Каюмов
22
Дзюба
20
Игнатьев
6
Торбинский
6
Торбинский
20
Игнатьев
11
Майкон
9
Ибричич
9
Ибричич
11
Майкон
0
Сычев
99
Иванов
99
Иванов
0
Сычев
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
12
Николай Заболотный
ВР
80
Родри
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Антон Амельченко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
80
Родри
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Локомотив
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:45 (прямая)
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