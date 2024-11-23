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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Локомотив
Спартак - Локомотив: обзор матча 23 ноября 2024
Спартак
23.11.2024, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
5 : 2
Завершен
Локомотив
10'
М. Угальде
21'
М. Угальде
34'
М. Угальде
73'
М. Угальде
80'
Э. Барко
55'
С. Пиняев
63'
Ж. Ньямси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Локомотив
Замена
Д. Зорин
️️️️
Э. Барко
90'
+1
Замена
Ш. Николсон
️️️️
М. Угальде
90'
85'
Желтая карточка
И. Самошников
ГОЛ! 5:2!
Э. Барко
Пас отдал
М. Угальде
80'
79'
Замена
Э. Севикян
️️️️
А. Батраков
ГОЛ! 4:2!
М. Угальде
Пас отдал
Маркиньос
73'
Замена
Х. Медина
️️️️
Т. Бонгонда
70'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
К. Мартинс
70'
69'
Желтая карточка
А. Батраков
67'
Желтая карточка
Т. Сулейманов
63'
ГОЛ! 3:2!
Ж. Ньямси
Пас отдал
В. Сарвели
Желтая карточка
К. Мартинс
62'
60'
Замена
Н. Салтыков
️️️️
Н. Тикнизян
55'
ГОЛ! 3:1!
С. Пиняев
Пас отдал
А. Сильянов
Желтая карточка
О. Рябчук
50'
46'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
А. Карпукас
46'
Замена
С. Пиняев
️️️️
М. Ненахов
46'
Замена
В. Сарвели
️️️️
Д. Воробьев
42'
Желтая карточка
С. Монтес
41'
Желтая карточка
Ж. Ньямси
ГОЛ! 3:0!
М. Угальде
Пас отдал
К. Мартинс
34'
ГОЛ! 2:0!
М. Угальде
Пас отдал
Маркиньос
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Угальде
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
6
Бабич
4
Дуарте
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-4-1-1
22
Лантратов
71
Самошников
23
Монтес
5
Ньямси
45
Сильянов
6
Баринов
93
Карпукас
71
Тикнизян
83
Батраков
10
Воробьев
35
Мартинс
25
Пруцев
25
Пруцев
35
Мартинс
5
Барко
28
Зорин
28
Зорин
5
Барко
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
9
Угальде
11
Николсон
11
Николсон
9
Угальде
24
Ненахов
9
Пиняев
9
Пиняев
24
Ненахов
71
Тикнизян
14
Салтыков
14
Салтыков
71
Тикнизян
83
Батраков
19
Севикян
19
Севикян
83
Батраков
10
Воробьев
9
Сарвели
9
Сарвели
10
Воробьев
93
Карпукас
99
Сулейманов
99
Сулейманов
93
Карпукас
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Спартак - Локомотив
2
5
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
10
Нарушения
14
16
Офсайды
3
0
Количество передач
391
303
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
71
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Артём Любимов; АVAR – Роман Сафьян
Резервный судья:
Иван Абросимов
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Генич, Журавель)
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