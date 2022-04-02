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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак: обзор матча 02 апреля 2022
Локомотив
02.04.2022, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Спартак
85'
В. Изидор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Спартак
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Я. Кухта
90'
+2
Желтая карточка
В. Изидор
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
В. Изидор
Пас отдал
А. Бека-Бека
85'
Желтая карточка
К. Марадишвили
80'
79'
Замена
М. Игнатов
️️️️
Ш. Николсон
65'
Замена
А. Соболев
️️️️
З. Бакаев
Замена
М. Петров
️️️️
С. Бабкин
61'
Желтая карточка
С. Бабкин
57'
54'
Замена
С. Жиго
️️️️
Г. Джикия
53'
Травма
Г. Джикия
48'
Желтая карточка
М. Кофрие
Желтая карточка
А. Бека-Бека
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЛП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Лоськов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
26
Даниил Хлусевич
ЛАЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Шамар Николсон
ЦФ
77
Зелимхан Бакаев
РФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Локомотив
1
Гилерме
ВР
54
Никита Матюнин
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Спартак
32
Леон Классен
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
4-1-2-1-2
53
Худяков
21
Тикнизян
4
Едвай
23
Мампасси
27
Живоглядов
6
Бека-Бека
22
Марадишвили
6
Бабкин
9
Керк
7
Кухта
18
Изидор
3-2-2-1-2
98
Максименко
68
Литвинов
14
Джикия
5
Кофрие
35
Мартинс
26
Хлусевич
11
Мозес
47
Зобнин
10
Промес
77
Бакаев
11
Николсон
6
Бабкин
73
Петров
73
Петров
6
Бабкин
7
Кухта
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
7
Кухта
14
Джикия
2
Жиго
2
Жиго
14
Джикия
11
Николсон
8
Игнатов
8
Игнатов
11
Николсон
77
Бакаев
7
Соболев
7
Соболев
77
Бакаев
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
27
Артур Черный
ЦЗ
1
Гилерме
ВР
54
Никита Матюнин
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
Главный тренер
Дмитрий Лоськов
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
1
Гилерме
ВР
54
Никита Матюнин
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Лоськов
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Локомотив - Спартак
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Максим Гаврилин
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Алексей Лунев
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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