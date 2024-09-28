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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак: обзор матча 28 сентября 2024
Локомотив
28.09.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Спартак
7'
И. Самошников
36'
И. Самошников
58'
Д. Воробьев
16'
Э. Барко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Спартак
90'
+2
Желтая карточка
Д. Хлусевич
Замена
Э. Севикян
️️️️
М. Ненахов
88'
85'
Желтая карточка
К. Мартинс
Замена
В. Сарвели
️️️️
А. Батраков
81'
76'
Замена
К. Мартинс
️️️️
Р. Зобнин
Желтая карточка
И. Самошников
69'
64'
Замена
Маркиньос
️️️️
Т. Бонгонда
64'
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
Д. Денисов
64'
Замена
В. Жозе
️️️️
Ш. Николсон
61'
Желтая карточка
О. Рябчук
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Д. Воробьев
60'
ГОЛ! 3:1!
Д. Воробьев
Пас отдал
А. Батраков
58'
47'
Желтая карточка
М. Угальде
46'
Замена
Н. Умяров
️️️️
М. Абена
45'
+4
Желтая карточка
С. Бабич
45'
+4
Желтая карточка
С. Бабич
ГОЛ! 2:1!
И. Самошников
Пас отдал
А. Карпукас
36'
16'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Барко
ГОЛ! 1:0!
И. Самошников
Пас отдал
С. Пиняев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
23
Монтес
71
Самошников
93
Карпукас
6
Баринов
45
Сильянов
9
Пиняев
83
Батраков
10
Воробьев
3-2-1-2-2
98
Максименко
68
Литвинов
6
Бабич
14
Абена
97
Денисов
5
Рябчук
47
Зобнин
10
Бонгонда
5
Барко
9
Угальде
11
Николсон
24
Ненахов
19
Севикян
19
Севикян
24
Ненахов
83
Батраков
9
Сарвели
9
Сарвели
83
Батраков
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Бонгонда
10
Маркиньос
10
Маркиньос
10
Бонгонда
97
Денисов
26
Хлусевич
26
Хлусевич
97
Денисов
14
Абена
18
Умяров
18
Умяров
14
Абена
47
Зобнин
35
Мартинс
35
Мартинс
47
Зобнин
11
Николсон
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
11
Николсон
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Локомотив - Спартак
1
6
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
2
5
Нарушения
16
20
Офсайды
1
4
Количество передач
263
589
Сейвы
2
2
Точность передач %
62
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
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