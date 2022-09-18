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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Локомотив
Спартак - Локомотив: обзор матча 18 сентября 2022
Спартак
18.09.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
35'
А. Соболев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Локомотив
Замена
Н. Чернов
️️️️
Д. Пруцев
90'
+3
Замена
П. Мелешин
️️️️
А. Соболев
90'
+3
83'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
М. Ненахов
Замена
М. Мевля
️️️️
Н. Умяров
80'
73'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
П. Габриэл
73'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
В. Изидор
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Ш. Николсон
60'
Желтая карточка
А. Соболев
47'
46'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Керк
46'
Замена
М. Митай
️️️️
Ф. Камано
ГОЛ! 1:0!
А. Соболев
Пас отдал
Д. Пруцев
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
11
Шамар Николсон
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
7
Педро Габриэл
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
28
Даниил Зорин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
54
Никита Матюнин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
4-1-2-1-2
57
Селихов
26
Хлусевич
68
Литвинов
14
Джикия
97
Денисов
18
Умяров
47
Зобнин
25
Пруцев
10
Промес
7
Соболев
11
Николсон
4-2-2-1-1
53
Худяков
24
Ненахов
63
Кузьмичев
23
Мампасси
21
Тикнизян
6
Баринов
93
Карпукас
7
Педро Габриэл
40
Камано
9
Керк
18
Изидор
25
Пруцев
23
Чернов
23
Чернов
25
Пруцев
18
Умяров
32
Мевля
32
Мевля
18
Умяров
11
Николсон
77
Зиньковский
77
Зиньковский
11
Николсон
7
Соболев
11
Мелешин
11
Мелешин
7
Соболев
40
Камано
2
Митай
2
Митай
40
Камано
24
Ненахов
27
Живоглядов
27
Живоглядов
24
Ненахов
18
Изидор
22
Марадишвили
22
Марадишвили
18
Изидор
9
Керк
21
Миранчук
21
Миранчук
9
Керк
7
Педро Габриэл
18
Игнатьев
18
Игнатьев
7
Педро Габриэл
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
28
Даниил Зорин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
16
Андрей Савин
ВР
54
Никита Матюнин
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
28
Даниил Зорин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
54
Никита Матюнин
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Спартак - Локомотив
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Андрей Болотенков
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Роман Галимов
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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