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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Локомотив
Спартак - Локомотив: обзор матча 18 октября 2009
Спартак
18.10.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Локомотив
41'
Джано
62'
Веллитон
85'
К. Овусу-Абейе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Локомотив
Замена
В. Рыжков
️️️️
Алекс
ГОЛ! 3:0!
К. Овусу-Абейе
Пас отдал
Веллитон
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
Н. Баженов
Замена
А. Минченков
️️️️
Родолфо
Замена
Б. Джиби Фалл
️️️️
Д. Глушаков
Желтая карточка
Р. Сабитов
ГОЛ! 2:0!
Веллитон
Пас отдал
Джано
Замена
М. Григорьев
️️️️
Кариока
Замена
А. Гатагов
️️️️
Д. Торбинский
Желтая карточка
М. Асатиани
ГОЛ! 1:0!
Джано
Пас отдал
Н. Баженов
20'
Желтая карточка
П. Одемвингие
2'
Желтая карточка
О. Кузьмин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Джано
ЛП
5
Кариока
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
12
Алекс
АП
32
Никита Баженов
ПП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Родолфо
(К)
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
70
Шарлес
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
4-4-1-1
35
Джанаев
30
Кудряшов
39
Штранцль
25
Йиранек
18
Паршивлюк
7
Джано
5
Кариока
34
Сабитов
32
Баженов
12
Алекс
11
Веллитон
4-4-2
1
Гилерме
23
Кузьмин
2
Родолфо
30
Асатиани
55
Янбаев
88
Глушаков
70
Шарлес
19
Дуймович
6
Торбинский
27
Одемвингие
0
Сычев
5
Кариока
10
Григорьев
10
Григорьев
5
Кариока
12
Алекс
28
Рыжков
28
Рыжков
12
Алекс
32
Баженов
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
32
Баженов
6
Торбинский
9
Гатагов
9
Гатагов
6
Торбинский
88
Глушаков
24
Фалл
24
Фалл
88
Глушаков
2
Родолфо
10
Минченков
10
Минченков
2
Родолфо
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
1
Марек Чех
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
Главный тренер
Сергей Родионов
Статистика матча Спартак - Локомотив
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Т. Калугин
В. Бобык (оба - Москва)
Делегат:
А. Савкин (Балашиха)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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