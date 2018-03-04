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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак: обзор матча 04 марта 2018
Локомотив
04.03.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Спартак
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Эдер
90'
+2
81'
Желтая карточка
И. Кутепов
78'
Замена
Джано
️️️️
Фернандо
76'
Желтая карточка
Д. Комбаров
70'
Желтая карточка
Р. Зобнин
65'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
А. Самедов
Желтая карточка
М. Фернандеш
40'
25'
Желтая карточка
Н. Максимович
22'
Желтая карточка
А. Ещенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
99
Мануэль Фернандеш
ПП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
77
Аршак Корян
ПВ
39
Ари
ЦФ
Спартак
81
Юрий Щербаков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
94
Софьян Ханни
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Джано
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Марио Пашалич
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
4-1-2-2-1
1
Гилерме
31
Рыбус
39
Пейчинович
4
Кверквелия
20
Игнатьев
27
Денисов
18
Коломейцев
99
Фернандеш
21
Миранчук
59
Миранчук
24
Эдер
4-1-2-2-1
57
Селихов
38
Ещенко
2
Кутепов
52
Максимович
23
Комбаров
20
Фернандо
47
Зобнин
88
Глушаков
19
Самедов
10
Промес
4
Адриано
24
Эдер
23
Тарасов
23
Тарасов
24
Эдер
19
Самедов
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
19
Самедов
20
Фернандо
7
Джано
7
Джано
20
Фернандо
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
77
Аршак Корян
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
15
Николай Рассказов
ПВ
8
Михаил Игнатов
АП
81
Юрий Щербаков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Марио Пашалич
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
77
Аршак Корян
ПВ
39
Ари
ЦФ
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
8
Михаил Игнатов
АП
81
Юрий Щербаков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Марио Пашалич
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Локомотив - Спартак
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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