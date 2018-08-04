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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак: обзор матча 04 августа 2018
Локомотив
04.08.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Спартак
90'
+3
Желтая карточка
А. Ещенко
Замена
Эдер
️️️️
Д. Фарфан
90'
86'
Замена
А. Самедов
️️️️
А. Ташаев
80'
Желтая карточка
С. Боккетти
79'
Желтая карточка
Фернандо
73'
Замена
И. Попов
️️️️
Д. Глушаков
68'
Замена
Л. Адриано
️️️️
З. Луиш
Замена
Д. Баринов
️️️️
А. Миранчук
68'
Желтая карточка
И. Денисов
60'
52'
Желтая карточка
К. Промес
27'
Желтая карточка
А. Ташаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
99
Мануэль Фернандеш
ПП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
20
Фернандо
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
94
Софьян Ханни
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гилерме
31
Рыбус
4
Кверквелия
14
Чорлука
20
Игнатьев
27
Денисов
20
Крыховяк
99
Фернандеш
59
Миранчук
21
Миранчук
8
Фарфан
4-3-2-1
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
16
Боккетти
23
Комбаров
47
Зобнин
20
Фернандо
88
Глушаков
88
Ташаев
10
Промес
29
Зе Луиш
21
Миранчук
6
Баринов
6
Баринов
21
Миранчук
8
Фарфан
24
Эдер
24
Эдер
8
Фарфан
88
Глушаков
71
Попов
71
Попов
88
Глушаков
88
Ташаев
19
Самедов
19
Самедов
88
Ташаев
29
Зе Луиш
4
Адриано
4
Адриано
29
Зе Луиш
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
8
Алексей Миронов
ЦП
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
94
Софьян Ханни
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
8
Алексей Миронов
ЦП
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Остались в запасе
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
94
Софьян Ханни
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Локомотив - Спартак
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Резервный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Алексей Спирин (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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