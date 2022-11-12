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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак: обзор матча 12 ноября 2022
Локомотив
12.11.2022, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Спартак
87'
В. Изидор
21'
К. Промес (П)
28'
Д. Пруцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Спартак
90'
+2
Желтая карточка
А. Селихов
90'
+2
Замена
П. Маслов
️️️️
Г. Джикия
90'
+1
Желтая карточка
Д. Денисов
89'
Травма
Г. Джикия
ГОЛ! 1:2!
В. Изидор
Пас отдал
Д. Баринов
87'
86'
Желтая карточка
Д. Пруцев
84'
Замена
Л. Классен
️️️️
А. Зиньковский
Замена
Т. Едвай
️️️️
К. Марадишвили
72'
68'
Желтая карточка
Г. Джикия
Замена
Д. Куликов
️️️️
С. Магкеев
64'
57'
Замена
А. Соболев
️️️️
Ш. Николсон
49'
Желтая карточка
К. Промес
Желтая карточка
С. Магкеев
49'
Замена
В. Изидор
️️️️
Ф. Камано
46'
Замена
Д. Керк
️️️️
М. Раконьяц
46'
Желтая карточка
А. Миранчук
33'
28'
ГОЛ! 0:2!
Д. Пруцев
Пас отдал
Ш. Николсон
25'
Желтая карточка
Ш. Николсон
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Промес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛАЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПАЗ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
77
Марко Раконьяц
ЦФ
40
Франсуа Камано
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
23
Никита Чернов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Локомотив
54
Никита Матюнин
ВР
16
Андрей Савин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Спартак
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
2-4-1-1-2
53
Худяков
27
Магкеев
63
Кузьмичев
21
Тикнизян
93
Карпукас
6
Баринов
27
Живоглядов
22
Марадишвили
21
Миранчук
40
Камано
77
Раконьяц
4-1-2-2-1
57
Селихов
26
Хлусевич
68
Литвинов
14
Джикия
97
Денисов
23
Чернов
25
Пруцев
47
Зобнин
77
Зиньковский
10
Промес
11
Николсон
22
Марадишвили
4
Едвай
4
Едвай
22
Марадишвили
27
Магкеев
25
Куликов
25
Куликов
27
Магкеев
77
Раконьяц
9
Керк
9
Керк
77
Раконьяц
40
Камано
18
Изидор
18
Изидор
40
Камано
77
Зиньковский
32
Классен
32
Классен
77
Зиньковский
14
Джикия
39
Маслов
39
Маслов
14
Джикия
11
Николсон
7
Соболев
7
Соболев
11
Николсон
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
54
Никита Матюнин
ВР
16
Андрей Савин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
15
Николай Рассказов
ПВ
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
28
Даниил Зорин
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
54
Никита Матюнин
ВР
16
Андрей Савин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
28
Даниил Зорин
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Локомотив - Спартак
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Константин Шаламберидзе
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Евгений Кукуляк
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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