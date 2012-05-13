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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак: обзор матча 13 мая 2012
Локомотив
13.05.2012, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 44 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
23'
М. Сухи
40'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Спартак
+3
Замена
С. Гатагов
️️️️
Э. МакГиди
Замена
А. Зотов
️️️️
Кариока
Желтая карточка
К. Комбаров
Замена
М. Григорьев
️️️️
А. Ещенко
Замена
Д. Лоськов
️️️️
Д. Сычев
Замена
В. Обухов
️️️️
Ари
Желтая карточка
Э. МакГиди
Желтая карточка
Д. Торбинский
Замена
С. Ибричич
️️️️
В. Игнатьев
Желтая карточка
В. Игнатьев
Желтая карточка
Кариока
ГОЛ! 0:2!
А. Дзюба
Пас отдал
Э. МакГиди
ГОЛ! 0:1!
М. Сухи
Пас отдал
Э. МакГиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Виктор Обинна
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
АП
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
5
Маркос Рохо
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Николас Пареха
(К)
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛВ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Фильцов
20
Игнатьев
6
Беляев
90
Бурлак
38
Ещенко
49
Шишкин
88
Глушаков
0
Сапатер
11
Обинна
6
Торбинский
0
Сычев
3-2-1-2-2
32
Ребров
92
Брызгалов
17
Сухи
2
Пареха
9
Комбаров
5
Рохо
5
Кариока
14
Билялетдинов
46
МакГиди
39
Ари
22
Дзюба
38
Ещенко
10
Григорьев
10
Григорьев
38
Ещенко
0
Сычев
10
Лоськов
10
Лоськов
0
Сычев
20
Игнатьев
9
Ибричич
9
Ибричич
20
Игнатьев
46
МакГиди
77
Гатагов
77
Гатагов
46
МакГиди
5
Кариока
21
Зотов
21
Зотов
5
Кариока
39
Ари
13
Обухов
13
Обухов
39
Ари
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
1
Антон Амельченко
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
12
Николай Заболотный
ВР
80
Родри
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
80
Родри
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Локомотив - Спартак
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"HD Спорт" 18:20 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 18:20 (прямая) "Россия-2" 18:15 (прямая)
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