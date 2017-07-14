Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Суперкубок России
Спартак - Локомотив
Спартак - Локомотив: обзор матча 14 июля 2017
Спартак
14.07.2017, пятница, 21:30
Суперкубок России
2 : 1
Завершен
Локомотив
101'
Л. Адриано
113'
К. Промес
116'
М. Фернандеш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак - Локомотив
116'
ГОЛ! 2:1!
М. Фернандеш
Желтая карточка
С. Боккетти
115'
ГОЛ! 2:0!
К. Промес
113'
111'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
И. Денисов
103'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Тарасов
ГОЛ! 1:0!
Л. Адриано
101'
Желтая карточка
Г. Джикия
95'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
З. Луиш
91'
76'
Желтая карточка
Д. Баринов
Замена
Джано
️️️️
И. Попов
71'
Желтая карточка
Л. Адриано
61'
42'
Желтая карточка
Н. Пейчинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
71
Ивелин Попов
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Локомотив
1
Гилерме
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Спартак
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
7
Джано
АП
99
Силванус Нимели
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
4-1-1-2-2
32
Ребров
23
Комбаров
14
Джикия
16
Боккетти
38
Ещенко
20
Фернандо
88
Глушаков
10
Промес
71
Попов
4
Адриано
29
Зе Луиш
3-3-2-1-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
4
Кверквелия
39
Пейчинович
23
Тарасов
27
Денисов
6
Баринов
8
Фарфан
99
Фернандеш
59
Миранчук
39
Ари
29
Зе Луиш
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
29
Зе Луиш
71
Попов
7
Джано
7
Джано
71
Попов
27
Денисов
18
Коломейцев
18
Коломейцев
27
Денисов
23
Тарасов
21
Миранчук
21
Миранчук
23
Тарасов
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
99
Силванус Нимели
ЦФ
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
42
Иван Лапшов
ЦЗ
57
Артем Галаджан
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
99
Силванус Нимели
ЦФ
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
57
Артем Галаджан
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Спартак - Локомотив
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин (Владимир)
Дмитрий Мосякин (Москва)
Дополнительные помощники:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Алексей Сухой (Люберцы)
Резервный судья:
Валерий Данченко (Уфа)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
Новости команд
Все
Спартак
Локомотив
Бубнов назвал тренера, которого стоило назначить в «Локомотив» вместо Овчинникова
23:17
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
19:01
Экс-президент «Локомотива» оценил нового тренера
17:21
3
В «Спартаке» приняли решение по Зиньковскому
13:59
17
Овчинникову предрекли драку с игроком «Локомотива»
01:21
4
В «Спартаке» приняли решение по Зиньковскому
13:59
17
«Спартаку» предложили Миранчука
Вчера, 23:37
9
Реакция Мостового на желание Жедсона покинуть «Спартак»
Вчера, 15:28
2
В «Спартаке» приняли решение по Довбне
Вчера, 14:39
10
Появилось объяснение, почему у Даку не получается стать основным в «Спартаке»
16 ноября
6
Бубнов назвал тренера, которого стоило назначить в «Локомотив» вместо Овчинникова
23:17
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
19:01
Экс-президент «Локомотива» оценил нового тренера
17:21
3
Овчинникову предрекли драку с игроком «Локомотива»
01:21
4
«Он может послать матом даже ментов»: Бубнов – о новом тренере «Локомотива»
Вчера, 22:58
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+