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Спартак - Локомотив
Спартак - Локомотив: обзор матча 03 ноября 2013
Спартак
03.11.2013, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив
25'
Ю. Мовсисян
8'
Д. Н'Дойе
16'
А. Самедов
76'
Д. Н'Дойе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Локомотив
Желтая карточка
Т. Коста
90'
+3
88'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
Замена
П. Яковлев
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
85'
83'
Замена
Я. Тигорев
️️️️
Д. Тарасов
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
78'
76'
ГОЛ! 1:3!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
В. Денисов
73'
Замена
М. Григорьев
️️️️
Майкон
Замена
Л. Барриос
️️️️
Ю. Мовсисян
69'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
Э. МакГиди
46'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
С. Паршивлюк
25'
16'
ГОЛ! 0:2!
А. Самедов
Пас отдал
Я. Дюрица
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛВ
8
Тино Коста
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
5
Кариока
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
(К)
ОП
19
Лассана Диарра
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
10
Лукас Барриос
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Песьяков
23
Комбаров
34
Макеев
30
Карлос
18
Паршивлюк
8
Коста
88
Глушаков
5
Кариока
14
Хурадо
46
МакГиди
14
Мовсисян
4-2-3-1
31
Абаев
55
Янбаев
14
Чорлука
4
Дюрица
29
Денисов
23
Тарасов
19
Диарра
19
Самедов
11
Буссуфа
11
Майкон
14
Н'Дойе
46
МакГиди
23
Озбилиз
23
Озбилиз
46
МакГиди
14
Хурадо
91
Яковлев
91
Яковлев
14
Хурадо
14
Мовсисян
10
Барриос
10
Барриос
14
Мовсисян
11
Майкон
10
Григорьев
10
Григорьев
11
Майкон
23
Тарасов
28
Тигорев
28
Тигорев
23
Тарасов
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
32
Артем Ребров
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
18
Дарио Крешич
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Локомотив
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
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