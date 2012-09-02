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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак: обзор матча 02 сентября 2012
Локомотив
02.09.2012, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
60'
Д. Н'Дойе
66'
Р. Павлюченко
6'
Д. Комбаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Спартак
Желтая карточка
В. Чорлука
90'
+5
Желтая карточка
Д. Крешич
90'
+4
Замена
Т. Бурлак
️️️️
Д. Н'Дойе
89'
Замена
В. Обинна
️️️️
М. Григорьев
84'
83'
Желтая карточка
К. Комбаров
75'
Замена
Джано
️️️️
Д. Де Зеув
Желтая карточка
Д. Глушаков
69'
68'
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
А. Дзюба
68'
Замена
Э. Эменике
️️️️
Е. Макеев
ГОЛ! 2:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
А. Самедов
66'
62'
Травма
Д. Комбаров
ГОЛ! 1:1!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
А. Самедов
60'
59'
Желтая карточка
Кариока
Травма
В. Чорлука
59'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
М. Оздоев
46'
36'
Желтая карточка
Э. МакГиди
13'
Желтая карточка
Д. Де Зеув
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Комбаров
Пас отдал
А. Дзюба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
5
Кариока
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Деми Де Зеув
ОП
27
Ромуло
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
4-1-4-1
18
Крешич
38
Ещенко
4
Дюрица
14
Чорлука
49
Шишкин
28
Тигорев
10
Григорьев
21
Оздоев
88
Глушаков
19
Самедов
14
Н'Дойе
4-1-2-1-2
31
Дикань
34
Макеев
5
Кариока
2
Инсаурральде
9
Комбаров
6
Де Зеув
27
Ромуло
23
Комбаров
46
МакГиди
39
Ари
22
Дзюба
14
Н'Дойе
90
Бурлак
90
Бурлак
14
Н'Дойе
10
Григорьев
11
Обинна
11
Обинна
10
Григорьев
21
Оздоев
10
Павлюченко
10
Павлюченко
21
Оздоев
22
Дзюба
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
22
Дзюба
6
Де Зеув
7
Джано
7
Джано
6
Де Зеув
34
Макеев
10
Эменике
10
Эменике
34
Макеев
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
22
Мирослав Лобанцев
ВР
0
Альберто Сапатер
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
0
Альберто Сапатер
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Локомотив - Спартак
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 20:15 (прямая)
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