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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак: обзор матча 30 мая 2009
Локомотив
30.05.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
23'
Родолфо
39'
А. Минченков
45'
Алекс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Спартак
Замена
С. Иванов
️️️️
Б. Джиби Фалл
Вторая желтая
Кариока
Желтая карточка
Д. Глушаков
Желтая карточка
М. Йиранек
Желтая карточка
Кариока
Желтая карточка
Веллитон
Замена
Б. Джиби Фалл
️️️️
А. Минченков
Замена
Н. Баженов
️️️️
М. Фатхи
Вторая желтая
Д. Сычев
Замена
Е. Макеев
️️️️
И. Саенко
ГОЛ! 2:1!
Алекс
ГОЛ! 2:0!
А. Минченков
Пас отдал
О. Кузьмин
Желтая карточка
Д. Сычев
ГОЛ! 1:0!
Родолфо
Пас отдал
А. Гатагов
Желтая карточка
А. Гатагов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
70
Шарлес
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
9
Алан Гатагов
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Малик Фатхи
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
7
Денис Бояринцев
ПЗ
10
Иван Саенко
ЛП
12
Алекс
ЦП
5
Кариока
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Веллитон
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Локомотив
0
Иван Левенец
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
0
Давид Муджири
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Спартак
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Александр Павленко
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
4-4-2
1
Чех
13
Фининьо
23
Кузьмин
2
Родолфо
55
Янбаев
70
Шарлес
88
Глушаков
19
Дуймович
9
Гатагов
10
Минченков
0
Сычев
4-4-2
35
Джанаев
7
Бояринцев
25
Йиранек
39
Штранцль
30
Фатхи
34
Быстров
12
Алекс
5
Кариока
10
Саенко
22
Дзюба
11
Веллитон
Фалл
99
Иванов
99
Иванов
Фалл
10
Минченков
24
Фалл
24
Фалл
10
Минченков
10
Саенко
34
Макеев
34
Макеев
10
Саенко
30
Фатхи
32
Баженов
32
Баженов
30
Фатхи
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
0
Иван Левенец
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
0
Давид Муджири
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
8
Александр Павленко
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Главный тренер
Сергей Родионов
Остались в запасе
0
Иван Левенец
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
0
Давид Муджири
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
8
Александр Павленко
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Главный тренер
Сергей Родионов
Статистика матча Локомотив - Спартак
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
И. Барышников
Д. Мосякин (оба - Москва)
Делегат:
А. Будогосский (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Первый" 14:00 (прямая); "НТВ+ Футбол" 13:50 (прямая)
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