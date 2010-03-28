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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Локомотив
Спартак - Локомотив: обзор матча 28 марта 2010
Спартак
28.03.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив
11'
М. Сухи
18'
Ари
28'
А. Алиев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Локомотив
Желтая карточка
Н. Баженов
Замена
Н. Баженов
️️️️
П. Яковлев
Желтая карточка
Е. Макеев
Замена
А. Гатагов
️️️️
Шарлес
Замена
Джано
️️️️
Ибсон
Замена
️️️️
Д. Сычев
Замена
П. Яковлев
️️️️
Веллитон
Замена
Д. Траоре
️️️️
Д. Торбинский
Желтая карточка
Д. Сычев
Желтая карточка
Шарлес
ГОЛ! 2:1!
А. Алиев
Пас отдал
Р. Янбаев
Желтая карточка
Ибсон
ГОЛ! 2:0!
Ари
Пас отдал
Алекс
18'
12'
Желтая карточка
М. Асатиани
ГОЛ! 1:0!
М. Сухи
11'
Желтая карточка
М. Сухи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ОП
7
Александр Шешуков
ЦП
80
Ибсон
ЦП
12
Алекс
АП
39
Ари
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
88
Александр Алиев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
70
Шарлес
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ПП
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
10
Иван Саенко
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
32
Никита Баженов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Томислав Дуймович
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
15
Драман Траоре
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Джанаев
18
Паршивлюк
17
Сухи
25
Йиранек
34
Макеев
34
Сабитов
7
Шешуков
80
Ибсон
12
Алекс
11
Веллитон
39
Ари
4-1-4-1
1
Гилерме
23
Кузьмин
25
Баша
30
Асатиани
55
Янбаев
23
Тарасов
6
Торбинский
88
Глушаков
70
Шарлес
88
Алиев
0
Сычев
80
Ибсон
7
Джано
7
Джано
80
Ибсон
Яковлев
32
Баженов
32
Баженов
Яковлев
11
Веллитон
91
Яковлев
91
Яковлев
11
Веллитон
70
Шарлес
9
Гатагов
9
Гатагов
70
Шарлес
6
Торбинский
15
Траоре
15
Траоре
6
Торбинский
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
10
Иван Саенко
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
10
Иван Саенко
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Локомотив
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Т. Калугин
С. Хральцов (оба - Москва)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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