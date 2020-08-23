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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Локомотив
Спартак - Локомотив: обзор матча 23 августа 2020
Спартак
23.08.2020, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив
53'
Д. Ларссон
81'
А. Соболев
10'
М. Серкейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Локомотив
90'
+5
Желтая карточка
Гилерме
Замена
А. Ещенко
️️️️
Н. Умяров
90'
+2
Замена
Г. Тил
️️️️
Д. Ларссон
90'
+2
Желтая карточка
Н. Умяров
86'
85'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Д. Рыбчинский
85'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Ф. Смолов
84'
Замена
Ф. Камано
️️️️
Эдер
83'
Травма
Ф. Смолов
ГОЛ! 2:1!
А. Соболев
Пас отдал
А. Крал
81'
80'
Желтая карточка
Д. Рыбчинский
Замена
М. Глушенков
️️️️
З. Бакаев
79'
Травма
С. Жиго
77'
69'
Желтая карточка
В. Чорлука
Замена
А. Соболев
️️️️
Э. Понсе
59'
Травма
Э. Понсе
58'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ларссон
Пас отдал
Н. Умяров
53'
44'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
41'
Желтая карточка
М. Рыбус
36'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
А. Миранчук
35'
Травма
А. Миранчук
18'
Замена
С. Магкеев
️️️️
Д. Баринов
16'
Травма
Д. Баринов
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Серкейра
Пас отдал
А. Миранчук
6'
Желтая карточка
Д. Баринов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
39
Павел Маслов
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Остон Урунов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
4-2-1-1-2
98
Максименко
6
Айртон
14
Джикия
2
Жиго
39
Маслов
33
Крал
18
Умяров
47
Зобнин
7
Бакаев
9
Понсе
17
Ларссон
4-2-2-2
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
26
Серкейра
31
Рыбус
20
Крыховяк
6
Баринов
21
Миранчук
59
Миранчук
90
Смолов
24
Эдер
18
Умяров
38
Ещенко
38
Ещенко
18
Умяров
17
Ларссон
20
Тил
20
Тил
17
Ларссон
9
Понсе
7
Соболев
7
Соболев
9
Понсе
7
Бакаев
10
Глушенков
10
Глушенков
7
Бакаев
24
Эдер
40
Камано
40
Камано
24
Эдер
90
Смолов
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
90
Смолов
6
Баринов
27
Магкеев
27
Магкеев
6
Баринов
59
Миранчук
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
59
Миранчук
Рыбчинский
99
Лисакович
99
Лисакович
Рыбчинский
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
15
Николай Рассказов
ПВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
61
Илья Голосов
ЛЗ
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
11
Остон Урунов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
61
Илья Голосов
ЛЗ
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
11
Остон Урунов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Спартак - Локомотив
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
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