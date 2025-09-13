14 сентября на «Ростов Арене» пройдeт матч 8 тура Премьер-лиги, где «Ростов» примет ЦСКА. Хозяева борются за выход из нижней части таблицы, а гости уверенно идут в числе лидеров и стремятся продолжить беспроигрышную серию. Встреча обещает быть напряжeнной: обе команды регулярно забивают, но при этом испытывают трудности в обороне.

«Ростов»

Коллектив на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице, имея всего 5 очков после семи туров. В последнем туре «Ростов» сыграл вничью с «Ахматом» 1:1. Главный снайпер команды – Тимур Сулейманов, оформивший два мяча. В целом атака работает нестабильно: всего пять голов за последние пять матчей. При этом оборона является главной проблемой – девять пропущенных за этот же отрезок. Команда не выигрывает три тура подряд, а регулярные ошибки в защите мешают набирать очки даже при равной игре.

ЦСКА

Москвичи идут на втором месте с 15 очками, отставая от лидеров всего на несколько баллов. В предыдущем туре ЦСКА сыграл 1:1 с «Краснодаром», продолжив серию без поражений, которая длится уже 17 матчей в Премьер-лиге. Команда уверенно действует в атаке: десять голов в последних пяти играх, а Кирилл Глебов оформил четыре мяча за сезон. При этом оборона хоть и выглядит надeжнее соперника, но также допускает ошибки – четыре пропущенных за пять матчей. ЦСКА стабильно забивает, но не всегда удерживает свои ворота «сухими».

Факты о командах

«Ростов»

5 очков после 7 туров, 14-е место

Без побед в 3 турах подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в каждом из последних 3 матчей

ЦСКА

15 очков после 7 туров, 2-е место

Не проигрывает 17 матчей Премьер-лиги подряд

В среднем: 2.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает во всех последних 6 матчах

Прогноз на матч «Ростов» – ЦСКА

Судя по текущей форме команд, хозяевам будет трудно остановить лидера чемпионата. «Ростов» слишком часто ошибается в обороне, и даже при поддержке домашних трибун вряд ли сумеет сдержать напор соперника. ЦСКА демонстрирует стабильность и нацелен на продолжение серии без поражений. Вероятен сценарий, при котором гости возьмут три очка, но и хозяева способны забить, учитывая регулярные пропуски армейцев в последних матчах.

Рекомендованные ставки