«Ростов» – ЦСКА: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 2.05

13 сентября 2025 9:02
Ростов - ЦСКА
14 сент. 2025, воскресенье 19:30 | Россия. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
ЦСКА победит
Сделать ставку

14 сентября на «Ростов Арене» пройдeт матч 8 тура Премьер-лиги, где «Ростов» примет ЦСКА. Хозяева борются за выход из нижней части таблицы, а гости уверенно идут в числе лидеров и стремятся продолжить беспроигрышную серию. Встреча обещает быть напряжeнной: обе команды регулярно забивают, но при этом испытывают трудности в обороне.

«Ростов»

Коллектив на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице, имея всего 5 очков после семи туров. В последнем туре «Ростов» сыграл вничью с «Ахматом» 1:1. Главный снайпер команды – Тимур Сулейманов, оформивший два мяча. В целом атака работает нестабильно: всего пять голов за последние пять матчей. При этом оборона является главной проблемой – девять пропущенных за этот же отрезок. Команда не выигрывает три тура подряд, а регулярные ошибки в защите мешают набирать очки даже при равной игре.

ЦСКА

Москвичи идут на втором месте с 15 очками, отставая от лидеров всего на несколько баллов. В предыдущем туре ЦСКА сыграл 1:1 с «Краснодаром», продолжив серию без поражений, которая длится уже 17 матчей в Премьер-лиге. Команда уверенно действует в атаке: десять голов в последних пяти играх, а Кирилл Глебов оформил четыре мяча за сезон. При этом оборона хоть и выглядит надeжнее соперника, но также допускает ошибки – четыре пропущенных за пять матчей. ЦСКА стабильно забивает, но не всегда удерживает свои ворота «сухими».

Факты о командах

«Ростов»

  • 5 очков после 7 туров, 14-е место
  • Без побед в 3 турах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в каждом из последних 3 матчей

ЦСКА

  • 15 очков после 7 туров, 2-е место
  • Не проигрывает 17 матчей Премьер-лиги подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает во всех последних 6 матчах

Личные встречи
25% (17)
22% (15)
54% (37)
58
Забитых мячей
116
0.84
В среднем за матч
1.68
3:2
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Кубок, Суперфинал
Ростов
0 : 0
01.06.2025
ЦСКА
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
1 : 0
31.01.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 2
23.11.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
0 : 0
20.07.2024
ЦСКА
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
ЦСКА
2 : 0
12.03.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2 : 0
03.12.2023
Ростов
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Ростов
1 : 1
29.11.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
3 : 3
24.09.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
4 : 1
03.06.2023
Ростов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0 : 0
28.08.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
4 : 0
21.05.2022
Ростов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
1 : 3
14.08.2021
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
1 : 3
17.12.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
2 : 0
08.11.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
3 : 2
09.03.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
1 : 3
06.10.2019
Ростов
Кубок «Париматч» Премьер, 3 тур
ЦСКА
1 : 2
03.07.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
0 : 0
02.12.2018
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
0 : 1
05.08.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
1 : 2
01.04.2018
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
2 : 0
16.09.2017
Ростов
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
0 : 0
15.04.2017
Ростов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
2 : 0
02.10.2016
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
2 : 0
12.03.2016
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
2 : 1
22.08.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ростов
1 : 1
30.05.2015
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
6 : 0
31.08.2014
Ростов
Суперкубок России,
ЦСКА
3 : 1
26.07.2014
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Ростов
0 : 0
02.12.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
ЦСКА
1 : 0
14.09.2013
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ростов
3 : 0
26.05.2013
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ростов
0 : 2
07.05.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
ЦСКА
1 : 0
21.07.2012
Ростов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
1 : 1
18.09.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
2 : 1
15.05.2011
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
ЦСКА
2 : 0
03.10.2010
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Ростов
1 : 0
06.05.2010
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
1 : 0
30.08.2009
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
1 : 2
26.04.2009
Ростов
Россия. Премьер-лига, 22 тур
ЦСКА
4 : 0
26.08.2007
Ростов
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ростов
1 : 1
06.05.2007
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
1 : 2
28.10.2006
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
1 : 2
10.07.2006
Ростов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
2 : 1
30.10.2005
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
0 : 2
25.06.2005
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 26 тур
ЦСКА
2 : 0
16.10.2004
Ростов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1 : 3
07.04.2004
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
0 : 1
27.09.2003
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 5 тур
ЦСКА
0 : 1
19.04.2003
Ростов
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
3 : 2
13.08.2002
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
5 : 1
09.08.2002
Ростов
Чемпионат России, 21 тур
ЦСКА
0 : 0
11.08.2001
Ростов
Чемпионат России, 7 тур
Ростов
0 : 1
28.04.2001
ЦСКА
Чемпионат России, 24 тур
Ростов
1 : 1
06.09.2000
ЦСКА
Чемпионат России, 10 тур
ЦСКА
1 : 1
27.05.2000
Ростов
Чемпионат России, 23 тур
ЦСКА
2 : 0
11.09.1999
Ростов
Чемпионат России, 9 тур
Ростов
1 : 3
29.05.1999
ЦСКА
Чемпионат России, 27 тур
ЦСКА
1 : 0
03.10.1998
Ростов
Чемпионат России, 12 тур
Ростов
1 : 0
17.06.1998
ЦСКА
Чемпионат России, 31 тур
ЦСКА
2 : 0
14.10.1997
Ростов
Чемпионат России, 14 тур
Ростов
1 : 1
18.06.1997
ЦСКА
Чемпионат России, 28 тур
Ростов
0 : 5
19.09.1996
ЦСКА
Чемпионат России, 11 тур
ЦСКА
4 : 2
08.05.1996
Ростов
Чемпионат России, 27 тур
Ростов
1 : 3
30.09.1995
ЦСКА
Чемпионат России, 4 тур
ЦСКА
4 : 0
01.05.1995
Ростов
Чемпионат России, 25 тур
ЦСКА
2 : 3
27.08.1993
Ростов
Чемпионат России, 10 тур
Ростов
1 : 0
06.05.1993
ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап, 8 тур
Ростов
0 : 1
08.11.1992
ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап, 3 тур
ЦСКА
4 : 0
10.09.1992
Ростов
Показать все

Прогноз на матч «Ростов» – ЦСКА

Судя по текущей форме команд, хозяевам будет трудно остановить лидера чемпионата. «Ростов» слишком часто ошибается в обороне, и даже при поддержке домашних трибун вряд ли сумеет сдержать напор соперника. ЦСКА демонстрирует стабильность и нацелен на продолжение серии без поражений. Вероятен сценарий, при котором гости возьмут три очка, но и хозяева способны забить, учитывая регулярные пропуски армейцев в последних матчах.

Рекомендованные ставки

  • ЦСКА победит – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

2.05
ЦСКА победит
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов
