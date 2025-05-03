4 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится ключевой матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Челси» примет «Ливерпуль». Обе команды находятся в хорошей форме: хозяева продолжают борьбу за место в еврокубках, а гости уверенно идут в чемпионской гонке. Матч обещает быть зрелищным и напряжeнным.
«Челси»
«Челси» подходит к матчу, имея серию из пяти матчей без поражений в Премьер-лиге. В последних пяти турах команда забила 10 голов и пропустила 6. Лидер нападения Коул Палмер оформил 14 голов в 39 матчах, продолжая быть ключевой фигурой атаки. Лондонцы демонстрируют результативность, забивая в шести матчах подряд. Особенно уверенно «Челси» действует на своeм поле: в последних двух домашних играх команда одержала победы. При этом оборона остаeтся зоной риска: в среднем «Челси» пропускает 1.20 гола за матч в последних пяти встречах.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» продолжает демонстрировать чемпионский настрой. Команда занимает первое место в таблице, набрав 82 очка. За последние пять туров «Ливерпуль» забил 11 голов и пропустил 5. Лидером нападения остаeтся Мохамед Салах, оформивший 33 гола в 48 матчах. «Красные» забивают в 20 матчах подряд в Премьер-лиге и лидируют по количеству забитых голов в сезоне – 80 мячей. В последних трeх турах «Ливерпуль» неизменно побеждает, уверенно справляясь с соперниками.
Факты о командах
«Челси»
- Не проигрывает 5 матчей подряд
- Забивает в 6 последних матчах
- В последних 5 играх в среднем 2.00 гола за матч
«Ливерпуль»
- Побеждает в 3 последних матчах
- Забивает в 20 матчах подряд
- В последних 5 играх в среднем 2.20 гола за матч
Прогноз на матч «Челси» – «Ливерпуль»
Обе команды подходят к матчу в хорошем состоянии, с высокой результативностью. «Челси» набрал ход в конце сезона, но оборона остаeтся уязвимой. «Ливерпуль» же демонстрирует уверенную игру в атаке и способен использовать ошибки соперника. Ожидаем открытую игру с моментами у обоих ворот, но «Ливерпуль» выглядит чуть предпочтительнее за счeт стабильности и атакующего потенциала.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Ливерпуля».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Ливерпуля» – коэффициент 8.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1.5 – коэффициент 1.75