4 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится ключевой матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Челси» примет «Ливерпуль». Обе команды находятся в хорошей форме: хозяева продолжают борьбу за место в еврокубках, а гости уверенно идут в чемпионской гонке. Матч обещает быть зрелищным и напряжeнным.

«Челси»

«Челси» подходит к матчу, имея серию из пяти матчей без поражений в Премьер-лиге. В последних пяти турах команда забила 10 голов и пропустила 6. Лидер нападения Коул Палмер оформил 14 голов в 39 матчах, продолжая быть ключевой фигурой атаки. Лондонцы демонстрируют результативность, забивая в шести матчах подряд. Особенно уверенно «Челси» действует на своeм поле: в последних двух домашних играх команда одержала победы. При этом оборона остаeтся зоной риска: в среднем «Челси» пропускает 1.20 гола за матч в последних пяти встречах.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» продолжает демонстрировать чемпионский настрой. Команда занимает первое место в таблице, набрав 82 очка. За последние пять туров «Ливерпуль» забил 11 голов и пропустил 5. Лидером нападения остаeтся Мохамед Салах, оформивший 33 гола в 48 матчах. «Красные» забивают в 20 матчах подряд в Премьер-лиге и лидируют по количеству забитых голов в сезоне – 80 мячей. В последних трeх турах «Ливерпуль» неизменно побеждает, уверенно справляясь с соперниками.

Факты о командах

«Челси»

Не проигрывает 5 матчей подряд

Забивает в 6 последних матчах

В последних 5 играх в среднем 2.00 гола за матч

«Ливерпуль»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 20 матчах подряд

В последних 5 играх в среднем 2.20 гола за матч

Личные встречи 28% (14) 40% (20) 32% (16) 59 Забитых мячей 66 1.18 В среднем за матч 1.32 3:2 Крупнейшая победа 5:3 Самый результативный матч: 5:3 Самая крупная ничья: 4:4 Англия. Премьер-лига, 35 тур Челси 3 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 8 тур Ливерпуль 2 : 1 Челси Англия. Кубок лиги, Финал Челси 0 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 22 тур Ливерпуль 4 : 1 Челси Англия. Премьер-лига, 1 тур Челси 1 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 8 тур Челси 0 : 0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 21 тур Ливерпуль 0 : 0 Челси Англия. Кубок, Финал Челси 0 : 0 Ливерпуль Англия. Кубок лиги, Финал Челси 0 : 0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 21 тур Челси 2 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 3 тур Ливерпуль 1 : 1 Челси Англия. Премьер-лига, 29 тур Ливерпуль 0 : 1 Челси Англия. Премьер-лига, 2 тур Челси 0 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 37 тур Ливерпуль 5 : 3 Челси Англия. Кубок, 1/8 финала Челси 2 : 0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 6 тур Челси 1 : 2 Ливерпуль Суперкубок УЕФА, Финал Ливерпуль 2 : 2 Челси Англия. Премьер-лига, 34 тур Ливерпуль 2 : 0 Челси Англия. Премьер-лига, 7 тур Челси 1 : 1 Ливерпуль Англия. Кубок лиги, 1/16 финала Ливерпуль 1 : 2 Челси Англия. Премьер-лига, 37 тур Челси 1 : 0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 13 тур Ливерпуль 1 : 1 Челси Англия. Премьер-лига, 23 тур Ливерпуль 1 : 1 Челси Англия. Премьер-лига, 5 тур Челси 1 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 30 тур Ливерпуль 1 : 1 Челси Англия. Премьер-лига, 11 тур Челси 1 : 3 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 36 тур Челси 1 : 1 Ливерпуль Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала Челси 1 : 0 Ливерпуль Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала Ливерпуль 1 : 1 Челси Англия. Премьер-Лига, 11 тур Ливерпуль 1 : 2 Челси Англия. Премьер-Лига, 36 тур Ливерпуль 0 : 2 Челси Англия. Премьер-Лига, 19 тур Челси 2 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 34 тур Ливерпуль 2 : 2 Челси Англия. Премьер-Лига, 11 тур Челси 1 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 37 тур Ливерпуль 4 : 1 Челси Англия. Кубок, Финал Челси 2 : 1 Ливерпуль Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала Челси 0 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 12 тур Челси 1 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 26 тур Челси 0 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 11 тур Ливерпуль 2 : 0 Челси Англия. Премьер-лига, 37 тур Ливерпуль 0 : 2 Челси Англия. Премьер-лига, 8 тур Челси 2 : 0 Ливерпуль Лига Чемпионов, 1/4 финала Челси 4 : 4 Ливерпуль Лига Чемпионов, 1/4 финала Ливерпуль 1 : 3 Челси Англия. Премьер-лига, 24 тур Ливерпуль 2 : 0 Челси Англия. Премьер-лига, 9 тур Челси 0 : 1 Ливерпуль Лига Чемпионов, 1/2 финала Челси 3 : 2 Ливерпуль Лига Чемпионов, 1/2 финала Ливерпуль 1 : 1 Челси Англия. Премьер-лига, 26 тур Челси 0 : 0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 3 тур Ливерпуль 1 : 1 Челси

Прогноз на матч «Челси» – «Ливерпуль»

Обе команды подходят к матчу в хорошем состоянии, с высокой результативностью. «Челси» набрал ход в конце сезона, но оборона остаeтся уязвимой. «Ливерпуль» же демонстрирует уверенную игру в атаке и способен использовать ошибки соперника. Ожидаем открытую игру с моментами у обоих ворот, но «Ливерпуль» выглядит чуть предпочтительнее за счeт стабильности и атакующего потенциала.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Ливерпуля».

Рекомендованные ставки: