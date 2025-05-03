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Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Ливерпуль»: Премьер-лига, 4 мая 2025

03 мая 2025 9:48
Челси - Ливерпуль
04 мая 2025, воскресенье 18:30 | Англия. Премьер-лига, 35 тур
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8.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Ливерпуля»
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4 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится ключевой матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Челси» примет «Ливерпуль». Обе команды находятся в хорошей форме: хозяева продолжают борьбу за место в еврокубках, а гости уверенно идут в чемпионской гонке. Матч обещает быть зрелищным и напряжeнным.

«Челси»

«Челси» подходит к матчу, имея серию из пяти матчей без поражений в Премьер-лиге. В последних пяти турах команда забила 10 голов и пропустила 6. Лидер нападения Коул Палмер оформил 14 голов в 39 матчах, продолжая быть ключевой фигурой атаки. Лондонцы демонстрируют результативность, забивая в шести матчах подряд. Особенно уверенно «Челси» действует на своeм поле: в последних двух домашних играх команда одержала победы. При этом оборона остаeтся зоной риска: в среднем «Челси» пропускает 1.20 гола за матч в последних пяти встречах.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» продолжает демонстрировать чемпионский настрой. Команда занимает первое место в таблице, набрав 82 очка. За последние пять туров «Ливерпуль» забил 11 голов и пропустил 5. Лидером нападения остаeтся Мохамед Салах, оформивший 33 гола в 48 матчах. «Красные» забивают в 20 матчах подряд в Премьер-лиге и лидируют по количеству забитых голов в сезоне – 80 мячей. В последних трeх турах «Ливерпуль» неизменно побеждает, уверенно справляясь с соперниками.

Факты о командах

«Челси»

  • Не проигрывает 5 матчей подряд
  • Забивает в 6 последних матчах
  • В последних 5 играх в среднем 2.00 гола за матч

«Ливерпуль»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 20 матчах подряд
  • В последних 5 играх в среднем 2.20 гола за матч

Личные встречи
28% (14)
40% (20)
32% (16)
59
Забитых мячей
66
1.18
В среднем за матч
1.32
3:2
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  4:4
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Челси
3 : 1
04.05.2025
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 1
20.10.2024
Челси
Англия. Кубок лиги, Финал
Челси
0 : 1
25.02.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ливерпуль
4 : 1
31.01.2024
Челси
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Челси
1 : 1
13.08.2023
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 0
04.04.2023
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ливерпуль
0 : 0
21.01.2023
Челси
Англия. Кубок, Финал
Челси
0 : 0
14.05.2022
Ливерпуль
Англия. Кубок лиги, Финал
Челси
0 : 0
27.02.2022
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
2 : 2
02.01.2022
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
1 : 1
28.08.2021
Челси
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Ливерпуль
0 : 1
04.03.2021
Челси
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Челси
0 : 2
20.09.2020
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ливерпуль
5 : 3
22.07.2020
Челси
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
2 : 0
03.03.2020
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Челси
1 : 2
22.09.2019
Ливерпуль
Суперкубок УЕФА, Финал
Ливерпуль
2 : 2
14.08.2019
Челси
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ливерпуль
2 : 0
14.04.2019
Челси
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Челси
1 : 1
29.09.2018
Ливерпуль
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ливерпуль
1 : 2
26.09.2018
Челси
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Челси
1 : 0
06.05.2018
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
1 : 1
25.11.2017
Челси
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ливерпуль
1 : 1
31.01.2017
Челси
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Челси
1 : 2
16.09.2016
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ливерпуль
1 : 1
11.05.2016
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 3
31.10.2015
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Челси
1 : 1
10.05.2015
Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
Челси
1 : 0
27.01.2015
Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
Ливерпуль
1 : 1
20.01.2015
Челси
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Ливерпуль
1 : 2
08.11.2014
Челси
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Ливерпуль
0 : 2
27.04.2014
Челси
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Челси
2 : 1
29.12.2013
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Ливерпуль
2 : 2
21.04.2013
Челси
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Челси
1 : 1
11.11.2012
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Ливерпуль
4 : 1
08.05.2012
Челси
Англия. Кубок, Финал
Челси
2 : 1
05.05.2012
Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
Челси
0 : 2
29.11.2011
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Челси
1 : 2
20.11.2011
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Челси
0 : 1
06.02.2011
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Ливерпуль
2 : 0
07.11.2010
Челси
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ливерпуль
0 : 2
02.05.2010
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
2 : 0
04.10.2009
Ливерпуль
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Челси
4 : 4
14.04.2009
Ливерпуль
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль
1 : 3
08.04.2009
Челси
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Ливерпуль
2 : 0
01.02.2009
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
0 : 1
26.10.2008
Ливерпуль
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Челси
3 : 2
30.04.2008
Ливерпуль
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Ливерпуль
1 : 1
22.04.2008
Челси
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси
0 : 0
10.02.2008
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
1 : 1
19.08.2007
Челси
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Прогноз на матч «Челси» – «Ливерпуль»

Обе команды подходят к матчу в хорошем состоянии, с высокой результативностью. «Челси» набрал ход в конце сезона, но оборона остаeтся уязвимой. «Ливерпуль» же демонстрирует уверенную игру в атаке и способен использовать ошибки соперника. Ожидаем открытую игру с моментами у обоих ворот, но «Ливерпуль» выглядит чуть предпочтительнее за счeт стабильности и атакующего потенциала.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Ливерпуля».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Ливерпуля» – коэффициент 8.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1.5 – коэффициент 1.75

8.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Ливерпуля»
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Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Челси
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