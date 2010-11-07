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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 07 ноября 2010
Ливерпуль
07.11.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Челси
11'
Ф. Торрес
45'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Челси
Замена
Д. Спиринг
️️️️
Р. Мейрелеш
+2
+1
Желтая карточка
Алекс
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Д. Шелви
️️️️
Д. Кейт
Замена
Д. Старридж
️️️️
Ю. Жирков
Замена
Ж. Босингва
️️️️
Б. Иванович
Замена
Д. Дрогба
️️️️
С. Калу
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Р. Мейрелеш
20'
Желтая карточка
Ю. Жирков
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Д. Кейт
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛВ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
АП
7
Дирк Кейт
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Рамирес
ЦП
18
Юрий Жирков
ЦП
8
Саломон Калу
ПВ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ливерпуль
1
Мартин Хансен
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
11
Милан Йованович
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
15
Кончески
37
Шкртел
23
Каррагер
16
Келли
14
Мейрелеш
6
Лейва
11
Родригес
8
Джеррард
7
Кейт
9
Торрес
4-3-2-1
1
Чех
26
Терри
33
Алекс
20
Иванович
3
Коул
12
Оби Микел
7
Рамирес
18
Жирков
8
Калу
13
Малуда
39
Анелька
7
Кейт
26
Шелви
26
Шелви
7
Кейт
14
Мейрелеш
8
Спиринг
8
Спиринг
14
Мейрелеш
9
Торрес
89
Н'Гог
89
Н'Гог
9
Торрес
20
Иванович
3
Босингва
3
Босингва
20
Иванович
18
Жирков
15
Старридж
15
Старридж
18
Жирков
8
Калу
11
Дрогба
11
Дрогба
8
Калу
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
1
Мартин Хансен
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
11
Милан Йованович
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
11
Милан Йованович
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Ливерпуль - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:55 (в записи)
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