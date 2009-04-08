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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 08 апреля 2009
Ливерпуль
08.04.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Челси
7'
Ф. Торрес
39'
Б. Иванович
62'
Б. Иванович
67'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Челси
Замена
Н. Анелька
️️️️
Д. Дрогба
Замена
Р. Бабел
️️️️
Л. Лейва
Замена
А. Доссена
️️️️
Ф. Аурелио
Желтая карточка
Ф. Аурелио
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
А. Риера
ГОЛ! 1:3!
Д. Дрогба
Пас отдал
Ф. Малуда
ГОЛ! 1:2!
Б. Иванович
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Д. Терри
ГОЛ! 1:1!
Б. Иванович
Пас отдал
Ф. Малуда
Желтая карточка
С. Калу
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Д. Кейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
2
Майкл Эссьен
ЦП
8
Саломон Калу
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
0
Деку
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
6
Аурелио
37
Шкртел
23
Каррагер
5
Арбелоа
77
Риера
6
Лейва
3
Алонсо
7
Кейт
9
Торрес
8
Джеррард
4-5-1
1
Чех
26
Терри
33
Алекс
20
Иванович
3
Коул
8
Калу
13
Баллак
8
Лэмпард
2
Эссьен
13
Малуда
11
Дрогба
77
Риера
51
Бенаюн
51
Бенаюн
77
Риера
6
Аурелио
3
Доссена
3
Доссена
6
Аурелио
6
Лейва
8
Бабел
8
Бабел
6
Лейва
11
Дрогба
39
Анелька
39
Анелька
11
Дрогба
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
40
Энрике Илариу
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
0
Деку
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
0
Деку
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Ливерпуль - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Помощники судьи:
Хенрик Сендербю
Андерс Норрестранн (оба - Дания)
Делегат:
Питер Рис (Уэльс)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:30 (прямая); "НТВ+ Футбол" 00:40 (в записи)
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