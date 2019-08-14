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Расписание матчей
Суперкубок УЕФА
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 14 августа 2019
Ливерпуль
14.08.2019, среда, 22:00
Суперкубок УЕФА, Финал
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Челси
48'
С. Мане
95'
С. Мане
36'
О. Жиру
101'
Жоржиньо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Челси
Пенальти не реализован!
Т. Абрахам
ГОЛ!
М. Салах
5:4
ГОЛ!
Эмерсон
4:4
ГОЛ!
Т. Александер-Арнольд
4:3
ГОЛ!
М. Маунт
3:3
ГОЛ!
Д. Ориги
3:2
ГОЛ!
Р. Баркли
2:2
ГОЛ!
Фабиньо
2:1
ГОЛ!
Жоржиньо
1:1
ГОЛ!
Р. Фирмино
1:0
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
107'
Замена
Д. Ориги
️️️️
С. Мане
103'
102'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Ковачич
101'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Жоржиньо
ГОЛ! 2:1!
С. Мане
Пас отдал
Р. Фирмино
95'
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
Э. Робертсон
91'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
85'
84'
Замена
Ф. Томори
️️️️
А. Кристенсен
79'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
74'
Замена
М. Маунт
️️️️
К. Пулишич
74'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
О. Жиру
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Д. Милнер
64'
ГОЛ! 1:1!
С. Мане
Пас отдал
Р. Фирмино
48'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
К. Пулишич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
10
Райан Брюстер
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-3-2
13
Адриан
3
Робертсон
4
ван Дейк
32
Матип
2
Гомес
6
Фабиньо
14
Хендерсон
20
Милнер
21
Окслэд-Чемберлен
10
Мане
10
Салах
4-2-1-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
4
Зума
33
Эмерсон
21
Жоржиньо
91
Канте
8
Ковачич
9
Педро
11
Пулишич
9
Жиру
3
Робертсон
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
3
Робертсон
20
Милнер
23
Вейналдум
23
Вейналдум
20
Милнер
10
Мане
27
Ориги
27
Ориги
10
Мане
21
Окслэд-Чемберлен
9
Фирмино
9
Фирмино
21
Окслэд-Чемберлен
15
Кристенсен
23
Томори
23
Томори
15
Кристенсен
8
Ковачич
6
Баркли
6
Баркли
8
Ковачич
11
Пулишич
7
Маунт
7
Маунт
11
Пулишич
9
Жиру
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Жиру
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
1
Куивин Келлехер
ВР
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Ливерпуль - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
2 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
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