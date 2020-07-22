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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 22 июля 2020
Ливерпуль
22.07.2020, среда, 22:15
Англия. Премьер-лига, 37 тур
5 : 3
Завершен
Челси
23'
Н. Кейта
38'
Т. Александер-Арнольд
43'
Д. Вейналдум
55'
Р. Фирмино
84'
А. Окслэд-Чемберлен
45+3'
О. Жиру
61'
Т. Абрахам
73'
К. Пулишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Челси
88'
Замена
Эмерсон
️️️️
М. Алонсо
Замена
Д. Ориги
️️️️
С. Мане
87'
Замена
Т. Минамино
️️️️
Р. Фирмино
87'
ГОЛ! 5:3!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
Э. Робертсон
84'
Желтая карточка
Д. Гомес
83'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
М. Салах
79'
73'
ГОЛ! 4:3!
К. Пулишич
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
Замена
К. Джонс
️️️️
Н. Кейта
66'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Вейналдум
66'
61'
ГОЛ! 4:2!
Т. Абрахам
Пас отдал
К. Пулишич
59'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
М. Маунт
59'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Виллиан
59'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
О. Жиру
ГОЛ! 4:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
55'
45'
+3
ГОЛ! 3:1!
О. Жиру
ГОЛ! 3:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
М. Салах
43'
ГОЛ! 2:0!
Т. Александер-Арнольд
38'
ГОЛ! 1:0!
Н. Кейта
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Педро
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
8
Кейта
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
3-2-2-2-1
13
Кепа
24
Джеймс
22
Рюдигер
4
Зума
3
Аспиликуэта
3
Алонсо
8
Ковачич
21
Жоржиньо
7
Маунт
10
Виллиан
9
Жиру
10
Салах
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
23
Вейналдум
20
Милнер
20
Милнер
23
Вейналдум
8
Кейта
21
Джонс
21
Джонс
8
Кейта
9
Фирмино
18
Минамино
18
Минамино
9
Фирмино
10
Мане
27
Ориги
27
Ориги
10
Мане
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
10
Виллиан
11
Пулишич
11
Пулишич
10
Виллиан
3
Алонсо
33
Эмерсон
33
Эмерсон
3
Алонсо
9
Жиру
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Жиру
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Ливерпуль - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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