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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 26 сентября 2018
Ливерпуль
26.09.2018, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Челси
58'
Д. Старридж
79'
Эмерсон
85'
Э. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Челси
90'
+5
Желтая карточка
А. Мората
90'
+1
Желтая карточка
В. Мозес
Желтая карточка
Д. Хендерсон
90'
85'
ГОЛ! 1:2!
Э. Азар
79'
ГОЛ! 1:1!
Эмерсон
Желтая карточка
Н. Кейта
78'
ГОЛ! 1:0!
Д. Старридж
58'
Желтая карточка
Фабиньо
56'
50'
Желтая карточка
М. Ковачич
Желтая карточка
Ж. Матип
26'
Желтая карточка
Д. Милнер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Ливерпуль
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Челси
4
Давид Луис
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
4-1-2-2-1
22
Миньоле
5
Морено
32
Матип
17
Клайн
6
Ловрен
6
Фабиньо
8
Кейта
20
Милнер
10
Мане
10
Шакири
15
Старридж
4-4-1-1
13
Кабальеро
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
15
Кристенсен
33
Эмерсон
11
Мозес
4
Фабрегас
6
Баркли
8
Ковачич
10
Виллиан
21
Мората
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Ливерпуль - Челси
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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