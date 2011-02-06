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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 06 февраля 2011
Челси
06.02.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
69'
Р. Мейрелеш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ливерпуль
Замена
К. Поульсен
️️️️
Р. Мейрелеш
Замена
Ф. Аурелио
️️️️
М. Родригес
Замена
Д. Луис
️️️️
Ж. Босингва
Желтая карточка
Л. Лейва
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Д. Оби Микел
ГОЛ! 0:1!
Р. Мейрелеш
Пас отдал
С. Джеррард
Замена
С. Калу
️️️️
Ф. Торрес
Травма
М. Родригес
Травма
М. Шкртел
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
2
Майкл Эссьен
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
39
Николя Анелька
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
8
Глен Джонсон
ЛАЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
6
Лукас Лейва
ОП
11
Макси Родригес
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
АП
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
3
Босингва
8
Лэмпард
2
Эссьен
12
Оби Микел
39
Анелька
11
Дрогба
9
Торрес
4-2-2-1-1
25
Рейна
16
Келли
37
Шкртел
22
Аггер
23
Каррагер
6
Лейва
8
Джонсон
11
Родригес
8
Джеррард
14
Мейрелеш
7
Кейт
3
Босингва
4
Луис
4
Луис
3
Босингва
12
Оби Микел
13
Малуда
13
Малуда
12
Оби Микел
9
Торрес
8
Калу
8
Калу
9
Торрес
11
Родригес
6
Аурелио
6
Аурелио
11
Родригес
14
Мейрелеш
29
Поульсен
29
Поульсен
14
Мейрелеш
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
25
Петер Гулачи
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Челси - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая) "Россия 2" 20:40 (в записи)
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