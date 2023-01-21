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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 21 января 2023
Ливерпуль
21.01.2023, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Челси
Желтая карточка
К. Джонс
90'
Замена
Фабиньо
️️️️
С. Байчетич
82'
Замена
К. Джонс
️️️️
Х. Эллиот
82'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
К. Гакпо
82'
82'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
М. Маунт
81'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
К. Хаверц
81'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Т. Чалоба
80'
Желтая карточка
Т. Чалоба
78'
Травма
Т. Чалоба
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
Д. Милнер
72'
Желтая карточка
Д. Милнер
66'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Н. Кейта
62'
55'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Л. Холл
Желтая карточка
С. Байчетич
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
8
Наби Кейта
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Стефан Байчетич
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
18
Коди Гакпо
ЛФ
10
Харви Эллиот
РФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
13
Кепа
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ПЗ
21
Жоржиньо
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
ЛФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
22
Хаким Зиеш
РФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
16
Конате
8
Кейта
20
Милнер
22
Байчетич
6
Алькантара
10
Салах
18
Гакпо
10
Эллиот
4-1-2-3
13
Кепа
27
Чалоба
3
Силва
5
Бадьяшиль
17
Кукурелья
21
Жоржиньо
3
Холл
8
Галлахер
22
Зиеш
29
Хаверц
7
Маунт
20
Милнер
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
20
Милнер
22
Байчетич
6
Фабиньо
6
Фабиньо
22
Байчетич
10
Эллиот
21
Джонс
21
Джонс
10
Эллиот
18
Гакпо
14
Хендерсон
14
Хендерсон
18
Гакпо
8
Кейта
29
Нуньес
29
Нуньес
8
Кейта
27
Чалоба
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
27
Чалоба
7
Маунт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
7
Маунт
3
Холл
27
Мудрик
27
Мудрик
3
Холл
29
Хаверц
7
Обамеянг
7
Обамеянг
29
Хаверц
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Ливерпуль - Челси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Энфилд Роуд
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